Кэррик: "Это не было прощание"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что не прощался с публикой "Олд Траффорд" после поражения от "Борнмута".

В воскресенье "Юнайтед" проиграл дома "Борнмуту" со счетом 0:3. После финального свистка Кэррик совершил круг почета по полю, что многие восприняли как прощание.



Однако находящийся под угрозой увольнения Кэррик просто поблагодарил болельщиков за поддержку.



"Это не было прощание с моей стороны. Я испытываю смешанные эмоции, я сочувствую своим игрокам, они переживают тяжелый период. В чем-то мы можем помочь, в чем-то ситуация выходит из под контроля, и парни ощущают это в данный момент. Смешанные эмоции и у болельщиков, что видно по их реакции".



"Реакция болельщиков вызывает смешанные эмоции, и потребуется немного времени, чтобы переварить это, но я определенно ценю их поддержку. Ситуация такова, что мы там, где находимся, и наши результаты или игра недостаточно хороши".



"Это тяжелая ситуация, и мы не скрываем этого. Как это выглядит и что будет дальше, я толком не знаю. Я всегда буду стараться изо всех сил ради этого футбольного клуба, и сейчас это не изменится. Я люблю, чем занимаюсь, и я ощущаю ответственность — давайте подождем и увидим", — сообщил Кэррик Sky Sports.