"Ливерпуль" победил дома "Брайтон"

Флориан Вирц "Ливерпуль" поставил подножку набравшему ход "Брайтону", одержав победу 2:0 в домашних стенах.

Милош Керкез был восстановлен в линии обороны "красных". Также вернулись в старт Райан Гравенберх, Флориан Вирц, Брадли Барколя и Александер Исак.

Стартовый состав "чаек" не изменился по сравнению с победой 5:0 над "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд.

"Ливерпуль" начал матч весьма бодро, но на 14-й минуте впервые провалился в обороне. Ясин Аяри пробивал в касание из пределов штрафной площади, но не попал в створ.

Отделавшись испугом, на 17-й минуте хозяева открыли счет. Рональд Араухо хорошо поборолся на правом фланге и прострелил, а мяч отскочил от Паскаля Гросса к Флориану Вирцу, который пробил в касание с рикошетом от все того же Гросса — 1:0.

А на 21-й минуте "красные" развили свое преимущество. Барколя отобрал мяч у Оливье Боскальи, ворвался в штрафную по левому краю, а затем выложил мяч на ногу Исака — 2:0.

"Брайтон" несколько ожил в концовке первого тайма, но с ударами и особенно их точностью у "чаек" была беда. "Ливерпуль" довольно комфортно контролировал игру.

Во втором тайме хозяева отдали мяч под контроль сопернику и стали играть по счету, почти не атакуя, особенно после вынужденного ухода Вирца с поля.

Как гости не старались, а размочить счет им так и не удалось.

Сделав результат в первом тайме, после перерыва "Ливерпуль" сыграл очень прагматично. "Красные" весьма уверенно довели дело до победы, вернув с небес на землю высоко взлетевший в таблице "Брайтон".

"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче





Метки Брайтон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2026 19:00

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  1. lovrentiy 25.10.2026 19:03 # lovrentiy
    Заслуженно, пенсы на месте, носами в сопло.

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  2. krutoykanonir 25.10.2026 19:02 # krutoykanonir
    Вообще шикарный тур)

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  3. kukuruzko 25.10.2026 19:02 # kukuruzko
    Электрика с победой. Князь!

    Источник: https://fapl.ru/posts/125249/?c=1#c8226080

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