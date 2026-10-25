"Ливерпуль" победил дома "Брайтон"

"Ливерпуль" поставил подножку набравшему ход "Брайтону", одержав победу 2:0 в домашних стенах.

Милош Керкез был восстановлен в линии обороны "красных". Также вернулись в старт Райан Гравенберх, Флориан Вирц, Брадли Барколя и Александер Исак.



Стартовый состав "чаек" не изменился по сравнению с победой 5:0 над "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд.



"Ливерпуль" начал матч весьма бодро, но на 14-й минуте впервые провалился в обороне. Ясин Аяри пробивал в касание из пределов штрафной площади, но не попал в створ.



Отделавшись испугом, на 17-й минуте хозяева открыли счет. Рональд Араухо хорошо поборолся на правом фланге и прострелил, а мяч отскочил от Паскаля Гросса к Флориану Вирцу, который пробил в касание с рикошетом от все того же Гросса — 1:0.



А на 21-й минуте "красные" развили свое преимущество. Барколя отобрал мяч у Оливье Боскальи, ворвался в штрафную по левому краю, а затем выложил мяч на ногу Исака — 2:0.



"Брайтон" несколько ожил в концовке первого тайма, но с ударами и особенно их точностью у "чаек" была беда. "Ливерпуль" довольно комфортно контролировал игру.



Во втором тайме хозяева отдали мяч под контроль сопернику и стали играть по счету, почти не атакуя, особенно после вынужденного ухода Вирца с поля.



Как гости не старались, а размочить счет им так и не удалось.



Сделав результат в первом тайме, после перерыва "Ливерпуль" сыграл очень прагматично. "Красные" весьма уверенно довели дело до победы, вернув с небес на землю высоко взлетевший в таблице "Брайтон".



"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче