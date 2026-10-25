Эстевао шокирован своей ситуацией в "Челси" и все больше склоняется к уходу

Вингер Эстевао Виллиан шокирован своей ситуацией в "Челси" и все больше склоняется к уходу из клуба при первой же возможности.

В начале нового сезона Эстевао терпеливо ждал полноценного шанса проявить себя от главного тренера Хаби Алонсо, но не получил оного даже накануне против "Тоттенхэма" в отсутствие травмированного Жоао Педро.



Алонсо предпочел доверить вакантное место в стартовом составе Жеовани Кенда, а не Эстевао, который лишь вышел на замену на 72-й минуте.



Таким образом, Эстевао сыграл лишь 47 минут в этом сезоне Премьер-Лиги, и TEAMtalk утверждает, что 19-летний бразилец шокирован тем, как мало времени он проводит на футбольном поле.



Эстевао убежден, что должен играть более регулярно, и если в ближайшие пару месяцев ситуация не улучшится, вингер может попроситься на выход уже в зимнее трансферное окно.



Однако боссы "Челси" по-прежнему отводят Эстевао важную роль в своих планах на будущее и не хотят его отпускать, даже в аренду.