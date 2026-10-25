Эстевао шокирован своей ситуацией в "Челси" и все больше склоняется к уходу
Вингер Эстевао Виллиан шокирован своей ситуацией в "Челси" и все больше склоняется к уходу из клуба при первой же возможности.
В начале нового сезона Эстевао терпеливо ждал полноценного шанса проявить себя от главного тренера Хаби Алонсо, но не получил оного даже накануне против "Тоттенхэма" в отсутствие травмированного Жоао Педро.
Алонсо предпочел доверить вакантное место в стартовом составе Жеовани Кенда, а не Эстевао, который лишь вышел на замену на 72-й минуте.
Таким образом, Эстевао сыграл лишь 47 минут в этом сезоне Премьер-Лиги, и TEAMtalk утверждает, что 19-летний бразилец шокирован тем, как мало времени он проводит на футбольном поле.
Эстевао убежден, что должен играть более регулярно, и если в ближайшие пару месяцев ситуация не улучшится, вингер может попроситься на выход уже в зимнее трансферное окно.
Однако боссы "Челси" по-прежнему отводят Эстевао важную роль в своих планах на будущее и не хотят его отпускать, даже в аренду.
25.10.2026 18:00
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Последние комментарии:
как раз в кубке лиги его увидим
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Крысы бегут с тонущего корабля
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помню как хуесос redman и еще какое-то чмо тут написывали мол Кэррик круче Джеррарда и как игрок и как тренер, эй, хуесосы обоссаные, где вы? сосите, пидорасы....
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На месте трипака все силы бросил на эстевау
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Не понимаю позицию Алонсо, игра с ТТХ показала что его замены не сработали, при здоровом Эстевао и Уелбеке выпускать сырого кенду это каким нужно быть дегенератом
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