Кэррик объяснил почему убрал Фернандеша из стартового состава "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик объяснил свое решение оставить капитана Бруну Фернандеша вне стартового состава на матч против "Борнмута".
Разразившись критикой насчет тактики Кэррика после поражения 4:1 от "Комо" посреди недели, Фернандеш был выведен из стартового состава "Юнайтед" на воскресный матч Премьер-Лиги.
Общаясь с прессой перед стартовым свистком, Кэррик заявил, что не наказывает Фернандеша, а просто принял решение по футбольным соображениям.
"Определять состав команды — это всегда сложное решение. Мы должны поступить так, как нам кажется правильным, чтобы команда показала желаемую игру".
"Причина, почему Фернандеш оказался вне стартового состава? Чисто футбольная", — сообщил Кэррик Sky Sports.
25.10.2026 17:00
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