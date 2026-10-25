"Хетафе" предложил Санчо контракт с зарплатой в 10,000 фунтов в неделю

Вингер Джейдон Санчо получил официальное предложение от испанского "Хетафе" с зарплатой в 25 раз ниже, нежели он получал в своем бывшем клубе "Манчестер Юнайтед".

По истекшему в конце прошлого сезона контракту с "Юнайтед" Санчо получал 250,000 фунтов в неделю.



Сейчас 26-летний англичанин доступен свободным агентом, однако другие клубы не спешат приглашать бывшего игрока "Челси" и "Астон Виллы".



По информации The Telegraph, выдвинутое "Хетафе" предложение о контракте до конца сезона предусматривает зарплату лишь в 10,000 фунтов в неделю.



Несмотря на столь скромное предложение от ведущего борьбу за выживание в Ла Лиге клуба, Санчо не ответил отказом. Джейдон хочет встретиться с главным тренером Хосе Бордаласом, прежде чем примет свое решение.