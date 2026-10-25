Мойес хочет, чтобы "Эвертон" соперничал с командами топ-уровня

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес хочет, чтобы "ириски" соперничали с командами топ-уровня.

Накануне "Эвертон" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Арсенала", который почти весь матч диктовал игру и довольно комфортно взял три очка.



Мойес надеется сделать правильные выводы из этого поражения, чтобы научиться лучше противостоять грандам Премьер-Лиги.



"Думаю, у нас были хорошие периоды сегодня, а в прошлом году мы подходили к этому матчу, занимая место в зоне еврокубках".



"Я хочу, чтобы мы постарались соперничать с командами топ-уровня. Думаю, мы провели пару хороших матчей против "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Арсенала".



"Это не так, что нас переехали катком, но я бы хотел сделать эти матчи чуть упорнее, я бы хотел, что мы были командой, которая обыгрывает их со счетом 1:0, 2:0 или вроде того, а не проигрывает", — цитирует Мойеса Sky Sports.