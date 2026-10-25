"Сити" готов вернуться за Гюсто в январе
"Манчестер Сити" готов вернуться за правым защитником "Челси" Мало Гюсто в январе.
"Сити" интересовался Гюсто еще минувшим летом, однако тогда "Челси" оценил Мало в 70 миллионов фунтов, что оказалось чересчур для клуба с "Этихад".
Эта сумма стала бы рекордной в мировом футболе для правого защитника, перекрыв переход Ашрафа Хакими в ПСЖ за 57 млн. фунтов.
Однако Гюсто отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги, и "Сити" ожидает, что в январе цена за Мало будет ощутимо ниже.
Поэтому, сообщает TEAMtalk, "Сити" готов вернуться за стол переговоров с "Челси". Главный тренер "горожан" Энцо Мареска остается большим поклонником 23-летнего француза, с которым ему довелось поработать в лондонском клубе.
25.10.2026 14:00
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