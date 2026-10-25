Мерсон: "Брайтон" будет претендентом на титул, если выиграет ближайшие два матча"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Брайтон" станет реальным претендентом на титул, если выиграет ближайшие два матча в Премьер-Лиге.

В это воскресенье "Брайтон" сыграет в гостях у "Ливерпуля", а в следующий уикенд совершит выезд к "Манчестер Сити".



Мерсон видит в этом возможность для команды Фабиана Хюрцелера подтвердить свои чемпионские амбиции.



"Если коротко, то посмотрим, где они окажутся после ближайших двух матчей. Если они выиграют ближайшие два матча, они на один миллион процентов будут претендентами на титул. Тогда это будет другая игра. Они будут отправляться выезды с ожиданиями одержать победу".



"Ливерпуль" играет не очень-то хорошо. В данный момент они не производят фурор. Но это будет громкое событие, если их одолеет "Брайтон".



"И вы, наверное, скажете, что в данный момент "Брайтон" лучше "Ливерпуля" как команда. Вопрос только в менталитете, который есть у большой команды. Там другое давление".



"Если "Брайтон" проиграет этим двум командам, никто не скажет ни слова. Если они оба матча завершат вничью, это будет удивительно, но вы бы предпочли один выиграть и один поиграть. Это забавно, что люди смотрят на это и думают, что две ничьи были бы лучше, потому что это означало бы, что они не проиграли. Вы должны выигрывать футбольные матчи".



"В данный момент ты смотришь и думаешь, что они не должны проигрывать этим двум командам, учитывая то, как они играют".



"Мне нравится, что делает "Брайтон". Думаю, они выступают выдающимся образом. Я видел их против "Арсенала". Они лишают вас пространства, играют в темпе, они удушают вас".



"Впереди у них еще много матчей, но это будет хорошая проверка. На месте "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" я бы не хотел играть против "Брайтона", — сообщил Мерсон Sky Sports.