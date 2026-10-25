Мэтти Кэш: "Эмери — тактический гений"

Защитник "Астон Виллы" Мэтти Кэш назвал своего главного тренера Унаи Эмери "тактическим гением".

Накануне Эмери устроил настоящий мастер-класс, остановив "Манчестер Сити", который до выезда на "Вилла Парк" выиграл все свои матчи в этом сезоне Премьер-Лиги.



"Вилла" продемонстрировала отличную реализацию моментов, и после победы со счетом 2:1 Кэш оценил вклад Эмери в этот успех.



"Он тактический гений, особенно против "Манчестер Сити" на "Вилла Парк". У него всегда есть новый план и новые идеи. Вам нужно адаптироваться, когда играете против команд топ-уровня", — сообщил Кэш TNT Sports.