Мэтти Кэш: "Эмери — тактический гений"

Унаи Эмери Защитник "Астон Виллы" Мэтти Кэш назвал своего главного тренера Унаи Эмери "тактическим гением".

Накануне Эмери устроил настоящий мастер-класс, остановив "Манчестер Сити", который до выезда на "Вилла Парк" выиграл все свои матчи в этом сезоне Премьер-Лиги.

"Вилла" продемонстрировала отличную реализацию моментов, и после победы со счетом 2:1 Кэш оценил вклад Эмери в этот успех.

"Он тактический гений, особенно против "Манчестер Сити" на "Вилла Парк". У него всегда есть новый план и новые идеи. Вам нужно адаптироваться, когда играете против команд топ-уровня", — сообщил Кэш TNT Sports.





Метки Астон Вилла, Кэш, тренеры, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2026 11:00

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  1. b84 25.10.2026 11:13 # b84
    всегда желал топарика тренить лузерхуй
    но маемо чо маема - череду передастов

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