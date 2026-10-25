Хаби Алонсо расстроен результатом и игрой "Челси" против "Тоттенхэма"

Хаби Алонсо Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо признал, что его команде не удался матч против "Тоттенхэма".

Накануне "Челси" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Тоттенхэма". "Шпоры" открыли счет благодаря автоголу Майка Пендерса, а второй гол забили, уже когда "синие" были вдесятером.

Алонсо соглашается, что "Челси" не показал своей лучшей игры в этом матче Премьер-Лиги, а переломным моментом считает ошибку Пендерса.

"Все мы расстроены результатом и игрой. Коллективно и индивидуально наша игра была не на нашем лучшем уровне".

"Все решил первый гол, сопернику повезло с ним. Вдесятером было сложно, но мы можем действовать лучше".

"Самой важной вещью были моменты — они имели не так много, и мы имели не так много. Мы поговорили об этом в перерыве, нам требовалось быть терпеливыми и зрелыми".

"Мы можем действовать лучше", — сообщил Алонсо Sky Sports.





Метки Алонсо, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2026 10:00

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