Хаби Алонсо расстроен результатом и игрой "Челси" против "Тоттенхэма"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо признал, что его команде не удался матч против "Тоттенхэма".

Накануне "Челси" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Тоттенхэма". "Шпоры" открыли счет благодаря автоголу Майка Пендерса, а второй гол забили, уже когда "синие" были вдесятером.



Алонсо соглашается, что "Челси" не показал своей лучшей игры в этом матче Премьер-Лиги, а переломным моментом считает ошибку Пендерса.



"Все мы расстроены результатом и игрой. Коллективно и индивидуально наша игра была не на нашем лучшем уровне".



"Все решил первый гол, сопернику повезло с ним. Вдесятером было сложно, но мы можем действовать лучше".



"Самой важной вещью были моменты — они имели не так много, и мы имели не так много. Мы поговорили об этом в перерыве, нам требовалось быть терпеливыми и зрелыми".



"Мы можем действовать лучше", — сообщил Алонсо Sky Sports.