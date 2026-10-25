Эмери: "Джексон великолепно трудится.

Рулевой "Астон Виллы" Унаи Эмери отметил прогресс нападающего Николаса Джексона, сделавшего дубль против "Манчестер Сити".

Накануне Джексон своим дублем обеспечил "Сити" первую домашнюю победу в этом сезоне Премьер-Лиги — 2:1 против "Сити".



Теперь на счету Джексона уже семь голов с момента своего перехода из "Челси" минувшим летом, и Эмери доволен тем, как прогрессирует 25-летний сенегалец.



"Он очень требователен к себе в плане улучшения вещей. Сегодня он забил два гола, он забивал голы в последних матчах, но в начале сезона нам было сложнее с ним, потому что его удары часто оказывались неточными".



"Сейчас он улучшает свою точность удара. Он великолепно трудится в тактическом плане, он также понимает, где мы нуждаемся в нем. Сегодня он забил два гола, но самое важное, как он выполнил свою работу, свою задачу", — цитирует Эмери The Guardian.