Эмери: "Джексон великолепно трудится"
Рулевой "Астон Виллы" Унаи Эмери отметил прогресс нападающего Николаса Джексона, сделавшего дубль против "Манчестер Сити".
Накануне Джексон своим дублем обеспечил "Сити" первую домашнюю победу в этом сезоне Премьер-Лиги — 2:1 против "Сити".
Теперь на счету Джексона уже семь голов с момента своего перехода из "Челси" минувшим летом, и Эмери доволен тем, как прогрессирует 25-летний сенегалец.
"Он очень требователен к себе в плане улучшения вещей. Сегодня он забил два гола, он забивал голы в последних матчах, но в начале сезона нам было сложнее с ним, потому что его удары часто оказывались неточными".
"Сейчас он улучшает свою точность удара. Он великолепно трудится в тактическом плане, он также понимает, где мы нуждаемся в нем. Сегодня он забил два гола, но самое важное, как он выполнил свою работу, свою задачу", — цитирует Эмери The Guardian.
25.10.2026 09:00
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Эмери: "Джексон великолепно трудится.
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