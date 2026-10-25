Палмер сможет сыграть с "Юнайтед", несмотря на удаление против "Тоттенхэма"

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер будет доступен на матч против "Манчестер Юнайтед" в следующем туре Премьер-Лиги, несмотря на свое удаление против "Тоттенхэма".

Накануне "Челси" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Тоттенхэма", причем этот матч Премьер-Лиги заканчивал вдесятером после удаления Палмера на 80-й минуте.



Палмер был изгнан с поля "Стэмфорд Бридж" за две желтые карточки, и теперь 24-летнему англичанину предстоит отбыть одноматчевую дисквалификацию.



Эта дисквалификация выпадает на выездной матч 4-го раунда Кубка Лиги против "Ливерпуля" в следующую среду, поэтому Палмер сможет поехать с "Челси" к "Манчестер Юнайтед" 31 октября.