Мареска "совершенно не переживает" насчет формы Гехи

Марк Гехи Наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что его не беспокоит форма защитника Марка Гехи.

Неважная игра Гехи стоила "Сити" трех пропущенных голов в двух последних матчах Премьер-Лиги. Именно Марк упустил нападающего Николаса Джексона, когда тот открывал счет против "горожан" накануне.

На "Вилла Парк" Мареска заменил Гехи уже в перерыве, однако после поражения со счетом 2:1 Энцо заявил, что не видит проблемы в форме Марка.

"Нет, я совершенно не переживаю насчет Марка. Я знаю, что со старта сезона он сыграл каждую минуту за нас и за свою сборную, так что это непросто".

"Но замена была вызвана также и тем, что он имел желтую карточку, а мы хотим быть агрессивными. Иногда одна желтая карточка может быть опасной, но я совершенно не переживаю", — цитирует Мареску The Guardian.





Метки Астон Вилла, Гехи, Манчестер Сити, Мареска, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2026 07:00

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