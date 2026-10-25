Мареска "совершенно не переживает" насчет формы Гехи

Наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что его не беспокоит форма защитника Марка Гехи.

Неважная игра Гехи стоила "Сити" трех пропущенных голов в двух последних матчах Премьер-Лиги. Именно Марк упустил нападающего Николаса Джексона, когда тот открывал счет против "горожан" накануне.



На "Вилла Парк" Мареска заменил Гехи уже в перерыве, однако после поражения со счетом 2:1 Энцо заявил, что не видит проблемы в форме Марка.



"Нет, я совершенно не переживаю насчет Марка. Я знаю, что со старта сезона он сыграл каждую минуту за нас и за свою сборную, так что это непросто".



"Но замена была вызвана также и тем, что он имел желтую карточку, а мы хотим быть агрессивными. Иногда одна желтая карточка может быть опасной, но я совершенно не переживаю", — цитирует Мареску The Guardian.