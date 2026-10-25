Де Дзерби надеется, что Мэддисон избежал серьезной травмы

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби надеется, что его полузащитник Джеймс Мэддисон избежал серьезной травмы против "Челси".

Накануне Мэддисон лишь второй раз в этом сезоне появился в стартовом составе "Тоттенхэма", однако в самом начале второго тайма Джеймсу пришлось покинуть поле "Стэмфорд Бридж".



Теперь Де Дзерби ожидает новостей от медицинской службы "Тоттенхэма", надеясь на лучшее насчет 29-летнего англичанина.



"Думаю, это не очень значительная проблема. Завтра или послезавтра нам нужно провести медицинское обследование. Надеюсь, это проблема не является большой, потому что он особенный игрок для нас. Мы нуждаемся в нем", — цитирует Де Дзерби The Athletic.



Добавим, Мэддисон пропустил почти год, получив разрыв крестообразных связок колена в мае 2025. Джеймс успел трижды появиться на замену в концовке прошлого сезона, а впервые после травмы вышел в старте только против "Ковентри" в минувший понедельник, отметив это событие голом.