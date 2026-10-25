Хаби Алонсо поддержал Пендерса после автогола

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо выразил свою поддержку голкиперу Майку Пендерсу после поражения от "Тоттенхэма".

Первый в карьере Пендерса выход в стартовом составе "Челси" на матч Премьер-Лиги обернулся автоголом, который обрек "синих" на домашнее поражение со счетом 0:2.



Однако Алонсо отказывается в чем-либо винить 21-летнего бельгийца, который до своего ляпа отметился рядом ярких сейвов.



"Мы побеждаем и проигрываем вместе, а уметь выдерживать это и справляться с ошибками — часть профессии. Это касается меня и каждого".



"Поэтому мы поддерживаем Майка, мы поддерживаем остальную команду. Он извлечет урок из этого, и он захочет доказать, что может действовать лучше. Мы должны показать, что можем действовать лучше", — цитирует Алонсо Evening Standard.