Хаби Алонсо поддержал Пендерса после автогола

Майкл Пендерс Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо выразил свою поддержку голкиперу Майку Пендерсу после поражения от "Тоттенхэма".

Первый в карьере Пендерса выход в стартовом составе "Челси" на матч Премьер-Лиги обернулся автоголом, который обрек "синих" на домашнее поражение со счетом 0:2.

Однако Алонсо отказывается в чем-либо винить 21-летнего бельгийца, который до своего ляпа отметился рядом ярких сейвов.

"Мы побеждаем и проигрываем вместе, а уметь выдерживать это и справляться с ошибками — часть профессии. Это касается меня и каждого".

"Поэтому мы поддерживаем Майка, мы поддерживаем остальную команду. Он извлечет урок из этого, и он захочет доказать, что может действовать лучше. Мы должны показать, что можем действовать лучше", — цитирует Алонсо Evening Standard.





Метки Алонсо, Пендерс, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2026 00:05

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  1. ganinilyha 25.10.2026 00:23 # ganinilyha
    Охуенный скаутинг, просто 0 нормальных вратарей профессионального уровня. Ладно мозгов хватило Мартинеса забрать

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  2. hammersmith 25.10.2026 00:05 # hammersmith
    аЛОХсо как и все пенсы

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