Артета поведал об "огромной коллекции изображений" других тренеров

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что у него есть "огромная коллекция изображений" других тренеров Премьер-Лиги, которые покидают техническую зону.

Артета нередко получает желтые карточки за свое эмоциональное поведение у бровки, и в субботу против "Эвертона" Микель схлопотал очередной "горчичник" за то, что покинул свою техническую зону.



Однако после победы 2:0 Артета заверил, что в этом отношении он не хуже других тренеров Премьер-Лиги — просто некоторым это сходит с рук.



"Я должен быть осторожен у бровки. И нам нужно установить хорошие сенсоры там. Есть тренеры, у которых рекорд в этой лиге: 36 раз за 10 минут оставляют техническую зону и ни одной желтой карточки".



"Я все это сохраняю. У меня есть огромная коллекция изображений. Если кто-нибудь и скажет что-нибудь насчет моего поведения, то не я здесь рекордсмен. Рекордсменом является кое-кто другой".



"Тогда бы это было 36 желтых карточек за 10 минут за тренера. Я не знаю, куда бы это нас привело", — цитирует Артету The Telegraph.