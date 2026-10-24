Артета поведал об "огромной коллекции изображений" других тренеров

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что у него есть "огромная коллекция изображений" других тренеров Премьер-Лиги, которые покидают техническую зону.

Артета нередко получает желтые карточки за свое эмоциональное поведение у бровки, и в субботу против "Эвертона" Микель схлопотал очередной "горчичник" за то, что покинул свою техническую зону.

Однако после победы 2:0 Артета заверил, что в этом отношении он не хуже других тренеров Премьер-Лиги — просто некоторым это сходит с рук.

"Я должен быть осторожен у бровки. И нам нужно установить хорошие сенсоры там. Есть тренеры, у которых рекорд в этой лиге: 36 раз за 10 минут оставляют техническую зону и ни одной желтой карточки".

"Я все это сохраняю. У меня есть огромная коллекция изображений. Если кто-нибудь и скажет что-нибудь насчет моего поведения, то не я здесь рекордсмен. Рекордсменом является кое-кто другой".

"Тогда бы это было 36 желтых карточек за 10 минут за тренера. Я не знаю, куда бы это нас привело", — цитирует Артету The Telegraph.





Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2026 23:00

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