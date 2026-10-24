Эмери — о победе над "Сити": "Великолепный день"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери назвал победу над "Манчестер Сити" "великолепным днем".

В субботу "Вилла" одержала свою первую домашнюю победу в новом сезоне Премьер-Лиги. Это ожидание стоило того, потому что бирмингемцы одолели лидирующий в первенстве "Сити".



После победы со счетом 2:1 Эмери отметил роль болельщиков в этом успехе против "одной из лучших команд в мире".



"Великолепный день, чтобы провести его вместе с нашими болельщиками на "Вилла Парк". Мы чувствовали, что это наша крепость, и болельщики дали нам по-настоящему великолепную энергию. Мы думали о том, как мы можем стать лучше, проверяя себя против "Манчестер Сити", после того, как мы не побеждали дома в Премьер-Лиге".



"Сегодня был по-настоящему великолепный день. Мы каждый день что-то меняли после того, как не смогли победить "Арсенал", "Ноттингем" и "Брентфорд", но сегодня мы должны чувствовать себя счастливыми и насладиться уикендом".



"Мы собираемся отдохнуть, потому что мы были сосредоточены на этом матче и на Лиге Чемпионов, и мы упорно трудились. Таков путь и таковы стандарты, которые мы хотим устанавливать в соответствии с нашими амбициями".



"Мы рады, что набрали три очка сегодня против "Манчестер Сити", проверив себя с помощью них и их уровня. Это одна из лучших команд в Премьер-Лиге, Европе и мире".



"Мы хотим быть на этом уровне, противостоя командам вроде "Манчестер Сити". Это очень хороший пример, как игроки отреагировали. Они сделали это с помощью настроя и упорной работы", — цитирует Эмери официальный веб-сайт "Виллы".