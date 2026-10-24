"Тоттенхэм" нанес поражение "Челси"

Матис Тель "Тоттенхэм" одержал вторую подряд победу в новом сезоне Премьер-Лиги, на сей раз взяв три очка в гостях у "Челси" со счетом 0:2.

"Синие" неожиданно недосчитались Жоао Педро, чье место в стартовом составе занял Жеовани Кенда. Травмированного Эмилиано Мартинеса на воротах заменил Майк Пендерс.

Из-за травмы Тосин Адарабиойо не смог выйти против своего бывшего клуба, уступив место в старте "шпор" Матеушу Фернандешу. Матис Тель вытеснил в запас Доминика Соланке.

Окрыленный своей первой победой в этом сезоне Премьер-Лиги "Тоттенхэм" бодро начал матч, много владея мячом, но первый по-настоящему опасный момент создал "Челси". На 14-й минуте Коул Палмер наносил крученый удар с правого края штрафной, однако Антонин Кински совершил отличный сейв.

На 29-й минуте Мармуш имел великолепный момент открыть счет, из центра штрафной замыкая прострел Энди Робертсона с левого края площадки, однако Омар пробил неважно, и мяч достался Пендерсу.

На 32-й минуте Пендерс спас "синих" после выхода один на один Теля по левому краю штрафной, однако был зафиксирован офсайд.

Спустя четыре минуты Кински отразил удар Джордана Хендерсона с границы штрафной, а также добивание Педру Нету, который, правда, угодил в положение вне игры.

Начало второго тайма оказалось омрачено для "Тоттенхэма" травмой Джеймса Мэддисона, вместо которого в игру вступил бывший полузащитник "Челси" Конор Галлахер.

Несмотря на потерю Мэддисона, "шпоры" не перестали атаковать и на 77-й минуте были вознаграждены. После подачи углового Пендерс ошибся при игре на выходе, и от кулака Майка мяч полетел в ворота. Максанс Лакруа выбил снаряд, уже когда тот пересек линию — 0:1.

На 80-й минуте положение хозяев дополнительно осложнилось, потому что Палмер получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.

Прошло семь минут, и гости реализовали численное преимущество. Тель продвинулся вперед и, не входя в штрафную, нанес удар низом в притирку со штангой — 0:2. На этом игра закончилась.

"Челси" совершенно не был похож на себя, особенно во втором тайме. "Тоттенхэм" переигрывал своего соперника и в полных составах, и результативная ошибка Пендерса лишь воплотила то, что и так назревало.

"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче





Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2026 21:25

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Последние комментарии:




  1. anabanana94 24.10.2026 21:43 # anabanana94
    Че кстати забавно, что Джексон то и неплох как форвард, в токсичной атмосфере с аутистом Палмером видимо просто играть не хотел, в Астон Вилле очень зрелый футбол показывает уголек

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  2. gidro-met 24.10.2026 21:43 # gidro-met
    Сегодня уже после 6 поражений в дерби подряд -

    Тоттенхэму удача прям сопутствовала сильно

    вылет Жоао , дождь , Пендерс , красная и т д..

    а так Челси получше явно

    Петухи снова начнут огребать некст туры

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  3. v-0987654321 24.10.2026 21:41 # v-0987654321
    Как Король V появился в Фупле

    так и откатилась выскочка фк Ишакси

    величие его

    сечете?;)

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  4. sean-dyche18plus 24.10.2026 21:39 # sean-dyche18plus
    быстро однако эта рыжая ГНИДА истратила багаж россеньора.прости нас лиам.мы все проебали.

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  5. halamadrid94 24.10.2026 21:38 # halamadrid94
    Жопедро вернётся - желтенькая прольётся. Смотрим , расстёгиваем и ссым! Не жалеть сутулых бесхребетси!

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  6. kellborn 24.10.2026 21:37 # kellborn
    Болельщикам Челси не расстраиваться! В конце сезона выкинут Алонсо, наймут Фабрегаса и все будет замечательно

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  7. andrey-afanasiev 24.10.2026 21:36 # andrey-afanasiev
    Знатно я просрался в глотки корольковым-рудольфовичам.

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  8. hachidlo 24.10.2026 21:35 # hachidlo
    А да, Алонся должен на коленях прямо сейчас звонить и умолять Пепа дать ему пару советов, как работать с полузащитой и владением мяча.

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  9. yamateh 24.10.2026 21:35 # yamateh
    Верьте в Челси! Любите Челси!
    Лондон синий!
    Чемпионы мира!

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  10. sean-dyche18plus 24.10.2026 21:35 # sean-dyche18plus
    СДОХНИТЕ ВЫ ВСЕЕЕЕЕЕЕ ГАНДОНЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

    (ответить)

  11. v-0987654321 24.10.2026 21:34 # v-0987654321
    Шерстьвагиф вонючий, с победой!

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  12. lovrentiy 24.10.2026 21:34 # lovrentiy
    Что вы хотели, пебеда петухов над младшими братьями из Лондона ожидаемая.
    Команда растёт, развивается, а пенсы уже почувствовали себя чемпионами, только непонятно какими. В своих фантазиях они будто уже в ЛЧ.

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  13. sausage 24.10.2026 21:34 # sausage
    Знатно я проорался))) Если Алонсо с этими бомжами затащит клуб в зону ЛЕ, то я реально поверю, что он ёбаный гений. Это ж надо - всрать шпорам с Де Дзерби, который сам может до конца сезона не доработать)

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  14. komradd 24.10.2026 21:34 # komradd
    Огромным болтом повели по губам местному мусору, ахаха

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  15. largo-winch 24.10.2026 21:33 # largo-winch
    Де Дзерби наконец нашел оптимальный баланс в составе)
    Челси до сих пор в поисках...
    Галлахер на опыте спровоцировал весь Чорли и выгнал с поля Палмерочка)
    Все таки опыт игры за матрасников сразу видно)))

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  16. dembo 24.10.2026 21:32 # dembo
    Проблема матча - перетоптали в центре, глобально. Хендо не вывозит, с ним как с собачкой играюися. У петухов мобильная полузащита. Челчи же тупо надеялся на контры, слабо....для домашнего матча очень наивно и слабо.


    Проблема в епизоде - двух метровый вратарт очень паникует на выходах и не может мяч нормально фиксировать или выбивать. При чем это стабильная проблема у еего, заметил.

    Матч решил епизод с вратарем, формально. Но фактически проблему матча ето не решает. Челси играл в шопопало и мог выиграть, моменты были. Но как план на игру это шляпа. Хотя опять таки, ну какой хендо против тонали ....

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  17. hachidlo 24.10.2026 21:32 # hachidlo
    Ой, да ладно, ожидаемо. Алонсо это просто ходячий мем, чтобы поржать над колбасниками и их влажными мечтами, на которые посикала их легенда. А по факту, конечно, они отскочили от физрука, у которого центра поля просто не существует, с постоянным владением в районе 30%. Хотя теплится надежда, что от другой легенды - стиви джи на тренере, они не отскочат.
    Полузащиты нет (никакие кайседы, лавии, скотты и прочие эдкинсоны не помогут), защита просто середняки. Атака безумная, но играет на импровизации и от настроения. Даже страшно представить, что с такой атакой бы сделал какой Фликк или Энрике. Наверно, голов 200 за сезон забили.

    З.ы. матч, как всегда, смотрели все колбасники: от тёмных, дагестанских ебеней до холодных сугробов сургута.

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  18. halamadrid94 24.10.2026 21:32 # halamadrid94
    Де Дзерби - Гений. На классе переиграл гениального Алонсо, которому приходится работать с е6аными куколдами. Даже несмотря на то, что манчестерский выродок до поры до времени тащил убогий гипсокартонси, не показав ямайскому аутисту прямую красную, шпоры нашли путь к победе, тем самым показав на настоящий уровень пятого клуба Лондона.

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  19. quavo 24.10.2026 21:31 # quavo
    Кенда, хендерсон, ачемпонг, колвил, лакруа, нету . У чупси состав пздц мусор конечно, астер то считает топорями невьебацо))

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  20. v-0987654321 24.10.2026 21:31 # v-0987654321
    Ахахахахахахах

    Пенсоишаки в гонке арьююююююю

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