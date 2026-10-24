"Тоттенхэм" нанес поражение "Челси"
"Тоттенхэм" одержал вторую подряд победу в новом сезоне Премьер-Лиги, на сей раз взяв три очка в гостях у "Челси" со счетом 0:2.
"Синие" неожиданно недосчитались Жоао Педро, чье место в стартовом составе занял Жеовани Кенда. Травмированного Эмилиано Мартинеса на воротах заменил Майк Пендерс.
Из-за травмы Тосин Адарабиойо не смог выйти против своего бывшего клуба, уступив место в старте "шпор" Матеушу Фернандешу. Матис Тель вытеснил в запас Доминика Соланке.
Окрыленный своей первой победой в этом сезоне Премьер-Лиги "Тоттенхэм" бодро начал матч, много владея мячом, но первый по-настоящему опасный момент создал "Челси". На 14-й минуте Коул Палмер наносил крученый удар с правого края штрафной, однако Антонин Кински совершил отличный сейв.
На 29-й минуте Мармуш имел великолепный момент открыть счет, из центра штрафной замыкая прострел Энди Робертсона с левого края площадки, однако Омар пробил неважно, и мяч достался Пендерсу.
На 32-й минуте Пендерс спас "синих" после выхода один на один Теля по левому краю штрафной, однако был зафиксирован офсайд.
Спустя четыре минуты Кински отразил удар Джордана Хендерсона с границы штрафной, а также добивание Педру Нету, который, правда, угодил в положение вне игры.
Начало второго тайма оказалось омрачено для "Тоттенхэма" травмой Джеймса Мэддисона, вместо которого в игру вступил бывший полузащитник "Челси" Конор Галлахер.
Несмотря на потерю Мэддисона, "шпоры" не перестали атаковать и на 77-й минуте были вознаграждены. После подачи углового Пендерс ошибся при игре на выходе, и от кулака Майка мяч полетел в ворота. Максанс Лакруа выбил снаряд, уже когда тот пересек линию — 0:1.
На 80-й минуте положение хозяев дополнительно осложнилось, потому что Палмер получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.
Прошло семь минут, и гости реализовали численное преимущество. Тель продвинулся вперед и, не входя в штрафную, нанес удар низом в притирку со штангой — 0:2. На этом игра закончилась.
"Челси" совершенно не был похож на себя, особенно во втором тайме. "Тоттенхэм" переигрывал своего соперника и в полных составах, и результативная ошибка Пендерса лишь воплотила то, что и так назревало.
"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
24.10.2026 21:25
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Последние комментарии:
Че кстати забавно, что Джексон то и неплох как форвард, в токсичной атмосфере с аутистом Палмером видимо просто играть не хотел, в Астон Вилле очень зрелый футбол показывает уголек
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Сегодня уже после 6 поражений в дерби подряд -
Тоттенхэму удача прям сопутствовала сильно
вылет Жоао , дождь , Пендерс , красная и т д..
а так Челси получше явно
Петухи снова начнут огребать некст туры
(ответить)
Как Король V появился в Фупле
так и откатилась выскочка фк Ишакси
величие его
сечете?;)
(ответить)
быстро однако эта рыжая ГНИДА истратила багаж россеньора.прости нас лиам.мы все проебали.
(ответить)
Жопедро вернётся - желтенькая прольётся. Смотрим , расстёгиваем и ссым! Не жалеть сутулых бесхребетси!
(ответить)
Болельщикам Челси не расстраиваться! В конце сезона выкинут Алонсо, наймут Фабрегаса и все будет замечательно
(ответить)
Знатно я просрался в глотки корольковым-рудольфовичам.
(ответить)
А да, Алонся должен на коленях прямо сейчас звонить и умолять Пепа дать ему пару советов, как работать с полузащитой и владением мяча.
(ответить)
Верьте в Челси! Любите Челси!
Лондон синий!
Чемпионы мира!
(ответить)
СДОХНИТЕ ВЫ ВСЕЕЕЕЕЕЕ ГАНДОНЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
(ответить)
Шерстьвагиф вонючий, с победой!
(ответить)
Что вы хотели, пебеда петухов над младшими братьями из Лондона ожидаемая.
Команда растёт, развивается, а пенсы уже почувствовали себя чемпионами, только непонятно какими. В своих фантазиях они будто уже в ЛЧ.
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Знатно я проорался))) Если Алонсо с этими бомжами затащит клуб в зону ЛЕ, то я реально поверю, что он ёбаный гений. Это ж надо - всрать шпорам с Де Дзерби, который сам может до конца сезона не доработать)
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Огромным болтом повели по губам местному мусору, ахаха
(ответить)
Де Дзерби наконец нашел оптимальный баланс в составе)
Челси до сих пор в поисках...
Галлахер на опыте спровоцировал весь Чорли и выгнал с поля Палмерочка)
Все таки опыт игры за матрасников сразу видно)))
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Проблема матча - перетоптали в центре, глобально. Хендо не вывозит, с ним как с собачкой играюися. У петухов мобильная полузащита. Челчи же тупо надеялся на контры, слабо....для домашнего матча очень наивно и слабо.
Проблема в епизоде - двух метровый вратарт очень паникует на выходах и не может мяч нормально фиксировать или выбивать. При чем это стабильная проблема у еего, заметил.
Матч решил епизод с вратарем, формально. Но фактически проблему матча ето не решает. Челси играл в шопопало и мог выиграть, моменты были. Но как план на игру это шляпа. Хотя опять таки, ну какой хендо против тонали ....
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Ой, да ладно, ожидаемо. Алонсо это просто ходячий мем, чтобы поржать над колбасниками и их влажными мечтами, на которые посикала их легенда. А по факту, конечно, они отскочили от физрука, у которого центра поля просто не существует, с постоянным владением в районе 30%. Хотя теплится надежда, что от другой легенды - стиви джи на тренере, они не отскочат.
Полузащиты нет (никакие кайседы, лавии, скотты и прочие эдкинсоны не помогут), защита просто середняки. Атака безумная, но играет на импровизации и от настроения. Даже страшно представить, что с такой атакой бы сделал какой Фликк или Энрике. Наверно, голов 200 за сезон забили.
З.ы. матч, как всегда, смотрели все колбасники: от тёмных, дагестанских ебеней до холодных сугробов сургута.
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Де Дзерби - Гений. На классе переиграл гениального Алонсо, которому приходится работать с е6аными куколдами. Даже несмотря на то, что манчестерский выродок до поры до времени тащил убогий гипсокартонси, не показав ямайскому аутисту прямую красную, шпоры нашли путь к победе, тем самым показав на настоящий уровень пятого клуба Лондона.
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Кенда, хендерсон, ачемпонг, колвил, лакруа, нету . У чупси состав пздц мусор конечно, астер то считает топорями невьебацо))
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Ахахахахахахах
Пенсоишаки в гонке арьююююююю
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