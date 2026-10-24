"Тоттенхэм" нанес поражение "Челси"

"Тоттенхэм" одержал вторую подряд победу в новом сезоне Премьер-Лиги, на сей раз взяв три очка в гостях у "Челси" со счетом 0:2.

"Синие" неожиданно недосчитались Жоао Педро, чье место в стартовом составе занял Жеовани Кенда. Травмированного Эмилиано Мартинеса на воротах заменил Майк Пендерс.



Из-за травмы Тосин Адарабиойо не смог выйти против своего бывшего клуба, уступив место в старте "шпор" Матеушу Фернандешу. Матис Тель вытеснил в запас Доминика Соланке.



Окрыленный своей первой победой в этом сезоне Премьер-Лиги "Тоттенхэм" бодро начал матч, много владея мячом, но первый по-настоящему опасный момент создал "Челси". На 14-й минуте Коул Палмер наносил крученый удар с правого края штрафной, однако Антонин Кински совершил отличный сейв.



На 29-й минуте Мармуш имел великолепный момент открыть счет, из центра штрафной замыкая прострел Энди Робертсона с левого края площадки, однако Омар пробил неважно, и мяч достался Пендерсу.



На 32-й минуте Пендерс спас "синих" после выхода один на один Теля по левому краю штрафной, однако был зафиксирован офсайд.



Спустя четыре минуты Кински отразил удар Джордана Хендерсона с границы штрафной, а также добивание Педру Нету, который, правда, угодил в положение вне игры.



Начало второго тайма оказалось омрачено для "Тоттенхэма" травмой Джеймса Мэддисона, вместо которого в игру вступил бывший полузащитник "Челси" Конор Галлахер.



Несмотря на потерю Мэддисона, "шпоры" не перестали атаковать и на 77-й минуте были вознаграждены. После подачи углового Пендерс ошибся при игре на выходе, и от кулака Майка мяч полетел в ворота. Максанс Лакруа выбил снаряд, уже когда тот пересек линию — 0:1.



На 80-й минуте положение хозяев дополнительно осложнилось, потому что Палмер получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.



Прошло семь минут, и гости реализовали численное преимущество. Тель продвинулся вперед и, не входя в штрафную, нанес удар низом в притирку со штангой — 0:2. На этом игра закончилась.



"Челси" совершенно не был похож на себя, особенно во втором тайме. "Тоттенхэм" переигрывал своего соперника и в полных составах, и результативная ошибка Пендерса лишь воплотила то, что и так назревало.



"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче