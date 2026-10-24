Артета рад, что "Арсенал" снова забивает после стандартов

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о первых голах, забитых его командой после стандартных положений в новом сезоне.

В прошлом сезоне умелое исполнение стандартов, особенно угловых, было важнейшим фактором в завоевании "Арсеналом" титула Премьер-Лиги.



В новой кампании у "Арсенала" с этим ничего не ладилось — до этой субботы, когда оба гола против "Эвертона" случились после розыгрышей угловых.



После победы со счетом 2:0 Артета выразил надежду, что голы Эзри Конса и Габриэля Магальяэса порадовали людей, которые говорили, что "Арсенал" разучился забивать после стандартов.



"Надеюсь, теперь люди наслаждаются этим! Они говорили, что мы не забиваем после стандартных положений, теперь мы сделали это. Я всегда рад, когда команда находит разные способы сломить соперника и создать проблемы".



"Двое наших центральных защитников забили голы сегодня. Мы не забивала после стандартных положений, чем мы были расстроены, потому что мы создаем так много моментов. Я убежден, что мы должны были забивать минимум дважды после стандартных положений против "Баварии", и это обеспечило бы нам победу в матче. Мы хотим быть лучшими в каждой фазе игры, и мы не остановимся, пока не сделаем это", — цитирует Артету BBC.