Жоао Педро пропускает матч против "Тоттенхэма" из-за травмы

Нападающий Жоао Педро не попал в заявку "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" из-за травмы.

Отсутствие Педро в заявке "Челси" на дерби с "Тоттенхэмом" в субботу стало большим сюрпризом, потому что еще накануне Жоао тренировался с "синими".



Как раз на этой тренировке Педро и получил травму, и и теперь главный тренер "Челси" Хаби Алонсо ждет новостей до медицинской службы клуба.



"Вчера на тренировке он что-то почувствовал. В данный момент там образовалась некоторое количество жидкости, поэтому нам нужно провести тесты и определить, насколько значительна его травма. Это расстраивает, но нам нужно продолжать", — сообщил Алонсо Sky Sports перед стартовым свистком.