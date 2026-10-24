"Арсенал" победил "Эвертон" благодаря голам Конса и Габриэля
Голы центральных защитников Эзри Конса и Габриэля Магальяэса обеспечили "Арсеналу" победу 2:1 над "Эвертоном".
По сравнению с выездом к "Баварии" в Лиге Чемпионов главный тренер "канониров" Микель Артета сменил половину полевых игроков, выпустив свежих Бена Уайта, Майлса Льюис-Скелли, Микеля Мерино, Эберечи Эзе и Виктора Дьекереша.
"Ириски" недосчитались Джаррада Брантуэйта и Джека Грилиша, вместо которых появились Джейк О'Брайен и Тайрик Джордж.
Хозяевам "Эмирейтс" не составило труда открыть счет. После розыгрыша углового у своих ворот Джордан Пикфорд спас гостей, однако мяч отскочил к дальней штанге, где расторопнее всех оказался Эзри Конса — 1:0.
"Эвертон" мог ответить своим быстрым голом, когда Давид Райя ошибся при игре на выходе, а затем просто потерял мяч из виду, но Габриэль Магальяэс совершил вынос прямо с линии ворот.
В дальнейшем "канониры" диктовали игру, регулярно угрожая воротам Пикфорда, тогда как "ириски" огрызнулись лишь моментом Тьерно Барри, который в прыжке пытался сбросить мяч в ворота, но Райя ему это не позволил.
Во втором тайме хозяева продолжили давить. Гости держались и терпеливо ждали своего шанса, которого никак не возникало.
В конце концов "Арсенал" все же забил свой второй гол. Это Габриэль на 68-й минуте нанес удар головой с границы вратарской площади после подачи Уайта — 2:0.
Комфортная разница в счете позволила "канонирам" остепениться и поберечь силы, которых и так было не много после матча посреди недели. "Ириски" ничего изменить уже не смогли.
"Арсенал" быстро открыл счет, но с поисками второго гола испытывал реальные сложности. "Эвертон" почти ничего не создавал впереди, однако стойко оборонялся и заставил соперника атаковать с опаской.
"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче
24.10.2026 19:00
Просмотров: 1227
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Тоттенхем озлоблен и агрессивен, от Челси вообще духа дерби не вижу. Зачем на поле Хендо, если отдали мяч курам тоже не понятно.
(ответить)
Поболеем за курятник) если петушки обоссут гнилых пенсов, то я буду танцевать)
(ответить)
Пенисы сжимают друг другу брелки.
(ответить)
Кайседо съел весь центр
(ответить)
Матч нищих
битва обычных середняков
(ответить)
ssilka na ace stream?
(ответить)
СМОТРИМ
М
О
Т
Р
И
МИРТОМС
(ответить)
ттх на классе сегодня выиграют, можете не скринить
(ответить)
сетанта вообще не уважает пинсо-питухов
(ответить)
С Мадуэке справа лучше сейчас команда смотрится. Он дает динамики, темпа и ширины. Сака как раз сднил с конца прошлого сезона и перед травмой, ему нужна перезагрузка.
Эдегору здоровья и не ломаться.
(ответить)
Матч который никто не смотрел. Все ждут лондонское дерби.
(ответить)
С победой! Эмери спасибо! Гонка в самом разгаре.
(ответить)
Могли бы пораньше прикончить интригу, но после такого матча в Мюнхене простительно.
(ответить)
Да это вообще пoxyй . Весь футбольный мир (и даже портовые бомжи из лyзepxyя) в ожидании матча тура АПЛ, столичного дерби Челси - Тоттенхэм
(ответить)
Артета продлил прописку на голы с угловых.
(ответить)
доминация обыкновенная, ничего нового мы не увидели
(ответить)
РДовой матч. Негр сломал нос зубименди, на этом шоу закончилось
(ответить)
На классе.
(ответить)
В рот выебанные глинониры
(ответить)
Виктор хорош! Шведский иллюминат набирает форму!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий