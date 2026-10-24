"Арсенал" победил "Эвертон" благодаря голам Конса и Габриэля

Голы центральных защитников Эзри Конса и Габриэля Магальяэса обеспечили "Арсеналу" победу 2:1 над "Эвертоном".

По сравнению с выездом к "Баварии" в Лиге Чемпионов главный тренер "канониров" Микель Артета сменил половину полевых игроков, выпустив свежих Бена Уайта, Майлса Льюис-Скелли, Микеля Мерино, Эберечи Эзе и Виктора Дьекереша.



"Ириски" недосчитались Джаррада Брантуэйта и Джека Грилиша, вместо которых появились Джейк О'Брайен и Тайрик Джордж.



Хозяевам "Эмирейтс" не составило труда открыть счет. После розыгрыша углового у своих ворот Джордан Пикфорд спас гостей, однако мяч отскочил к дальней штанге, где расторопнее всех оказался Эзри Конса — 1:0.



"Эвертон" мог ответить своим быстрым голом, когда Давид Райя ошибся при игре на выходе, а затем просто потерял мяч из виду, но Габриэль Магальяэс совершил вынос прямо с линии ворот.



В дальнейшем "канониры" диктовали игру, регулярно угрожая воротам Пикфорда, тогда как "ириски" огрызнулись лишь моментом Тьерно Барри, который в прыжке пытался сбросить мяч в ворота, но Райя ему это не позволил.



Во втором тайме хозяева продолжили давить. Гости держались и терпеливо ждали своего шанса, которого никак не возникало.



В конце концов "Арсенал" все же забил свой второй гол. Это Габриэль на 68-й минуте нанес удар головой с границы вратарской площади после подачи Уайта — 2:0.



Комфортная разница в счете позволила "канонирам" остепениться и поберечь силы, которых и так было не много после матча посреди недели. "Ириски" ничего изменить уже не смогли.



"Арсенал" быстро открыл счет, но с поисками второго гола испытывал реальные сложности. "Эвертон" почти ничего не создавал впереди, однако стойко оборонялся и заставил соперника атаковать с опаской.



"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче