"Арсенал" победил "Эвертон" благодаря голам Конса и Габриэля

Габриэль Магальяэс Голы центральных защитников Эзри Конса и Габриэля Магальяэса обеспечили "Арсеналу" победу 2:1 над "Эвертоном".

По сравнению с выездом к "Баварии" в Лиге Чемпионов главный тренер "канониров" Микель Артета сменил половину полевых игроков, выпустив свежих Бена Уайта, Майлса Льюис-Скелли, Микеля Мерино, Эберечи Эзе и Виктора Дьекереша.

"Ириски" недосчитались Джаррада Брантуэйта и Джека Грилиша, вместо которых появились Джейк О'Брайен и Тайрик Джордж.

Хозяевам "Эмирейтс" не составило труда открыть счет. После розыгрыша углового у своих ворот Джордан Пикфорд спас гостей, однако мяч отскочил к дальней штанге, где расторопнее всех оказался Эзри Конса — 1:0.

"Эвертон" мог ответить своим быстрым голом, когда Давид Райя ошибся при игре на выходе, а затем просто потерял мяч из виду, но Габриэль Магальяэс совершил вынос прямо с линии ворот.

В дальнейшем "канониры" диктовали игру, регулярно угрожая воротам Пикфорда, тогда как "ириски" огрызнулись лишь моментом Тьерно Барри, который в прыжке пытался сбросить мяч в ворота, но Райя ему это не позволил.

Во втором тайме хозяева продолжили давить. Гости держались и терпеливо ждали своего шанса, которого никак не возникало.

В конце концов "Арсенал" все же забил свой второй гол. Это Габриэль на 68-й минуте нанес удар головой с границы вратарской площади после подачи Уайта — 2:0.

Комфортная разница в счете позволила "канонирам" остепениться и поберечь силы, которых и так было не много после матча посреди недели. "Ириски" ничего изменить уже не смогли.

"Арсенал" быстро открыл счет, но с поисками второго гола испытывал реальные сложности. "Эвертон" почти ничего не создавал впереди, однако стойко оборонялся и заставил соперника атаковать с опаской.

"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче





Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2026 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1227

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Последние комментарии:




  1. akado 24.10.2026 20:06 # akado
    Тоттенхем озлоблен и агрессивен, от Челси вообще духа дерби не вижу. Зачем на поле Хендо, если отдали мяч курам тоже не понятно.

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  2. ivan-tns 24.10.2026 19:56 # ivan-tns
    Поболеем за курятник) если петушки обоссут гнилых пенсов, то я буду танцевать)

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  3. gyokeres 24.10.2026 19:54 # gyokeres
    Пенисы сжимают друг другу брелки.

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  4. gucman 24.10.2026 19:52 # gucman
    Кайседо съел весь центр

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  5. v-0987654321 24.10.2026 19:45 # v-0987654321
    Матч нищих

    битва обычных середняков

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  6. electric 24.10.2026 19:38 # electric
    ssilka na ace stream?

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  7. hachidlo 24.10.2026 19:34 # hachidlo
    СМОТРИМ
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    Т
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    МИРТОМС

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  8. memfis63 24.10.2026 19:33 # memfis63
    ттх на классе сегодня выиграют, можете не скринить

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  9. wilegend 24.10.2026 19:32 # wilegend
    сетанта вообще не уважает пинсо-питухов

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  10. easports 24.10.2026 19:25 # easports
    С Мадуэке справа лучше сейчас команда смотрится. Он дает динамики, темпа и ширины. Сака как раз сднил с конца прошлого сезона и перед травмой, ему нужна перезагрузка.

    Эдегору здоровья и не ломаться.

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  11. chelseablus 24.10.2026 19:17 # chelseablus
    Матч который никто не смотрел. Все ждут лондонское дерби.

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  12. krutoykanonir 24.10.2026 19:16 # krutoykanonir
    С победой! Эмери спасибо! Гонка в самом разгаре.

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  13. redwhitegun 24.10.2026 19:14 # redwhitegun
    Могли бы пораньше прикончить интригу, но после такого матча в Мюнхене простительно.

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  14. gucman 24.10.2026 19:07 # gucman
    Да это вообще пoxyй . Весь футбольный мир (и даже портовые бомжи из лyзepxyя) в ожидании матча тура АПЛ, столичного дерби Челси - Тоттенхэм

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  15. brown-ale 24.10.2026 19:06 # brown-ale
    Артета продлил прописку на голы с угловых.

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  16. memfis63 24.10.2026 19:06 # memfis63
    доминация обыкновенная, ничего нового мы не увидели

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  17. ivan-tns 24.10.2026 19:04 # ivan-tns
    РДовой матч. Негр сломал нос зубименди, на этом шоу закончилось

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  18. rom09 24.10.2026 19:03 # rom09
    На классе.

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  19. mareska 24.10.2026 19:03 # mareska
    В рот выебанные глинониры

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  20. gameboy 24.10.2026 19:02 # gameboy
    Виктор хорош! Шведский иллюминат набирает форму!

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