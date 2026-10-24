Джексон — о победе над "Сити": "Это было невероятно"

Нападающий "Астон Виллы" Николас Джексон назвал "невероятной" победу своей команды над "Манчестер Сити".

В субботу "Сити" совершил свою первую осечку в этом сезоне Премьер-Лиги, оставив все три очка на "Вилла Парк".



Главным героем матча стал оформивший дубль Джексон, который великолепно освоился в команде Унаи Эмери после своего перехода из "Челси" минувшим летом.



"Это было невероятно, мы одержали победу, и это самое важное. "Манчестер Сити" — сильная команда, лидеры лиги. Надеюсь, теперь мы забудем об этом и сосредоточимся на следующем матче".



"Я рад подвергать защитников давлению каждый раз, и я продолжу трудиться на команду и тренера. Это самое важное для меня".



"Почему я так быстро адаптировался в "Вилле"? Это непросто, но с этим тренером это проще. У нас невероятная раздевалка благодаря этим игрокам и тренеру", — сообщил Джексон TNT Sports.