Раум — приоритетная цель "Юнайтед" на январь

"Манчестер Юнайтед" сделал капитана немецкого "РБ Лейпциг" Давида Раума своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Юнайтед" не смог приобрести конкурента для Люка Шоу на позиции левого защитника, что внутри клуба было признано ошибкой.



Теперь "Юнайтед" собирается это исправить в январе, и именно Раум возглавляет шорт-лист "красных дьяволов" среди левых защитников. В этом списке также значатся Адриен Трюффер из "Борнмута" и Алехандро Бальде из "Барселоны".



Как сообщает TEAMtalk, "Юнайтед" рассматривает Раума наиболее реалистичным вариантом, учитывая истекающий в конце сезона контракт Давида, вдобавок сам игрок открыт к переезду в Манчестер.



28-летний Раум обладает внушительным опытом выступлений на клубном уровне и за сборную Германии, поэтому в "Юнайтед" надеются, что Давид сможет заиграть без какой-либо адаптации.