Лаллана сравнил Хюрцелера с Клоппом

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Брайтона" Адама Лаллана признался, что главный тренер "чаек" Фабиан Хюрцелер напоминает ему Юргена Клоппа.

"Брайтон" впечатляющим образом начал новый сезон и сейчас занимает третье место в Премьер-Лиге. Своей манерой игры "чайки" напоминают Лаллане "Ливерпуль" Клоппа, и это не просто наблюдения со стороны.



"Я по-прежнему разговариваю с немалым количеством парней, которые там (в "Брайтоне") тренируются. Философия Фабиана выглядит очень, очень похожей на Юргена в плане того, насколько важна интенсивность, и он никогда не прогнется, какой бы игрок это ни был".



"Думаю, если у тебя есть коллектив игроков, которые прониклись этим, а результат против "Арсенала" говорит именно об этом, тогда вы сможете соперничать с большими командами и добиваться больших результатов", — сообщил Лаллана talkSPORT.