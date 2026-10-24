"Ливерпуль" пока не планирует предлагать новый контракт Макаллистеру

"Ливерпуль" пока не планирует предлагать новый контракт своему полузащитнику Алексису Макаллистеру.

В сентябре Макаллистер признался, что ему "очень грустно" из-за своей контрактной ситуации, потому что "Ливерпуль" пока не предлагал ему продлить рассчитанный до лета 2028 контракт.



По информации журналиста Бена Джейкобса, Макаллистеру придется запастись большим терпением, потому что будущее Макаллистера не является приоритетом для спортивного директора "Ливерпуля" Джулиана Уорда.



Сперва Уорду предстоит разобраться с будущим Алиссона, Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса, Ватару Эндо, Костаса Цимикаса и Люка Чемберса, чьи действующие контракты истекают в конце сезона. Также Джулиан работает над новой сделкой с Рио Нгумоа.



Поэтому пока "Ливерпуль" не планирует предлагать Макаллистеру новый контракт, зато планирует приобрести минимум одного полузащитника в 2027 году.