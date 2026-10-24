Хаманн призвал дать время Барколя

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн призвал дать время новичку "красных" Брадли Барколя.

Минувшим летом "Ливерпуль" потратил 123 миллиона фунтов на приглашение Барколя из ПСЖ. Теперь Брадли не только привыкает к новой для себя обстановке, но и пытается стать игроком стартового состава, поэтому Хаманн предлагает проявить терпение к 24-летнему французу.



"Барколя нужно дать два-три месяца на адаптацию к лиге, которая совершенно отличается от французской лиги. Здесь выше скорости и требования к физической готовности".



"Говоря об этом, стоит напомнить, что в ПСЖ Барколя много раз выходил на замену, потому что Дуэ, Дембеле и Кварацхелия чаще выходили в старте, чем нет. Поэтому теперь он должен показать свою способность быть игроком стартового состава. Играть каждые три дня — это очень отличается от игры дважды в месяц".



"Ему нужно прибавить и помочь команде в этом сезоне, чего он пока не сделал, но нужно быть снисходительными с ним, потому что он новичок в этой лиге", — сообщил Хаманн Givemesport.