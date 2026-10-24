Ламменс: "Остаемся сплоченными и поддерживаем Кэррика"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Сенне Ламменс заявил, что его команда остается сплоченной и полностью поддерживает своего главного тренера Майкла Кэррика.

Недавние выступления Лисандро Мартинеса и Бруну Фернандеша вызвали немало вопросов к раздевалке "Юнайтед". Также появились сомнения, сохраняет ли Кэррик контроль над командой.



Однако Ламменс уверяет, что внутри коллектива все в нормально, а игроки поступают таким образом из-за разочарования от результатов.



"Лично я думаю, что раздевалка остается сплоченной. Легко думать по-другому после такого рода матча, когда игроки очень разочарованы. Я понимаю это, я тоже очень разочарован, потому что все мы хотим выступать лучше, все мы хотим побеждать, и затем мы можем что-нибудь сказать, что мы не вполне имели ввиду или что мы не вполне выразили словами".



"Конечно, находясь у себя дома, люди не могут видеть этого, поэтому нам нужно постараться выглядеть соответствующим образом на выходных, но я могу заверить вас, что мы делаем все возможное, и все мы — весь персонал, игроки, офисные работники — поддерживаем тренера".



"Конечно, все знают, что нам нужно выступать лучше, но я думаю, мы остаемся сплоченными, и мы вместе стараемся стать лучше как команда", — цитирует Ламменса Sky Sports.