Ираола призвал не завышать ожидания в отношении Нгумоа

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола призвал не завышать ожидания в отношении вингера Рио Нгумоа.

На этой неделе Нгумоа двумя своими результативными передачами вдохновил "Ливерпуль" на "камбэк" против "Вильярреала" (4:2).



Однако Ираола считает, что было бы неправильно ожидать такой игры от 18-летнего англичанина в каждом матче.



"Я чувствую, что мне очень повезло обладать им, но в момент, когда он сыграл хорошо, мы не можем возлагать на него чересчур высокие ожидания, потому что это было бы несправедливо по отношению к нему. Ему все еще предстоит совершать ошибки, у него все еще будут свои моменты со взлетами и падениями, потому что это естественный процесс каждого взрослеющего игрока".



"Мы не можем сразу же предъявлять к Рио требования, которые невозможно выполнить. Нет, мы должны помочь ему в этом процессе, зная, что у него будут хорошие матчи и матчи не очень", — цитирует Ираолу The Guardian.