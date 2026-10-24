Кандидаты на замену Кэррику считают, что раздевалка МЮ "вышла из под контроля"

Бруну Фернандеш и Лисандро Мартинес Кандидаты на замену Майклу Кэррику на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" считают, что раздевалка "красных дьяволов" "вышла из под контроля".

Вторую неделю подряд "Юнайтед" сталкивается со скандалом, спровоцированным игроком. Сперва Лисандро Мартинес раскритиковал руководство клуба, а затем Бруну Фернандес подверг критике главного тренера Майкла Кэррика.

Как стало известно The Telegraph, специалисты, которых связывают с работой в "Юнайтед", испытывают беспокойство по поводу таких инцидентов и считают дисциплину большой проблемой для "дьяволов".

"Очевидно, что им нужны порядок и дисциплина. Раздевалка вышла из под контроля, и это нужно исправить первым делом", — сообщил источник, близкий к одному из кандидатов.

"Игроки говорят слишком много. "Юнайтед" — один из крупнейших клубов в мире, и это нужно уважать", — сказал друг другого кандидата.





Метки Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2026 10:00

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  1. quavo 24.10.2026 10:34 # quavo
    Хау и нагель два куска дерьма, которых ни во что не поставят и из выкинут через год. Тпк что наслаждайтесь, твари

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