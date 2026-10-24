Бруно Гимараэс признался, что плакал, покидая "Ньюкасл"

Полузащитник "Арсенала" Бруно Гимараэс признался, что плакал, когда уходил из "Ньюкасла".

Минувшим летом "Арсенал" приобрел Гимараэса у "Ньюкасла" за 75 миллионов фунтов. У "сорок" Бруно был ключевым игроком, капитаном и любимчиком фанатов, поэтому решение о смене клуба не далось игроку сборной Бразилии легко.



"Помню, я плакал, когда прощался с парнями. Они тоже плакали, потому что мы были семьей".



"Честно говоря, мне было тяжело принять это решение, потому что я по-настоящему наслаждался своим пребыванием в клубе и испытывал привязанность к фанатам".



"У меня было много, много бессонных ночей, потому что это было тяжело для меня, для моей семьи".



"Но иногда в жизни тебе нужно принимать решения. Я провел в клубе почти пять лет, и я чувствовал, что мне нужен новый вызов".



"Я люблю ставить перед собой новые вызовы, и перейти сюда и получить новый вызов в свой жизни — это именно то, чего я хотел. Иногда в жизни нужно принимать решения, и мое решение было таким".



"Думаю, я провел замечательное время в "Ньюкасле". Мы выиграли первый за 70 лет трофей. Мы дважды выходили в Лигу Чемпионов. Мы достигли двух финалов".



"Думаю, я сделал для клуба, что мог. Я желаю им всего наилучшего, потому что они были так добры ко мне".



"Просто настало время двигаться дальше. Своим пребыванием в "Арсенале" я тоже наслаждаюсь", — цитирует Гимараэса The Sun.