Бруно Гимараэс признался, что плакал, покидая "Ньюкасл"
Полузащитник "Арсенала" Бруно Гимараэс признался, что плакал, когда уходил из "Ньюкасла".
Минувшим летом "Арсенал" приобрел Гимараэса у "Ньюкасла" за 75 миллионов фунтов. У "сорок" Бруно был ключевым игроком, капитаном и любимчиком фанатов, поэтому решение о смене клуба не далось игроку сборной Бразилии легко.
"Помню, я плакал, когда прощался с парнями. Они тоже плакали, потому что мы были семьей".
"Честно говоря, мне было тяжело принять это решение, потому что я по-настоящему наслаждался своим пребыванием в клубе и испытывал привязанность к фанатам".
"У меня было много, много бессонных ночей, потому что это было тяжело для меня, для моей семьи".
"Но иногда в жизни тебе нужно принимать решения. Я провел в клубе почти пять лет, и я чувствовал, что мне нужен новый вызов".
"Я люблю ставить перед собой новые вызовы, и перейти сюда и получить новый вызов в свой жизни — это именно то, чего я хотел. Иногда в жизни нужно принимать решения, и мое решение было таким".
"Думаю, я провел замечательное время в "Ньюкасле". Мы выиграли первый за 70 лет трофей. Мы дважды выходили в Лигу Чемпионов. Мы достигли двух финалов".
"Думаю, я сделал для клуба, что мог. Я желаю им всего наилучшего, потому что они были так добры ко мне".
"Просто настало время двигаться дальше. Своим пребыванием в "Арсенале" я тоже наслаждаюсь", — цитирует Гимараэса The Sun.
24.10.2026 09:00
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