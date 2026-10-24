"Астон Вилла" разочаровалась в Гарначо

"Астон Вилла" близка к тому, чтобы окончательно отказаться от выкупа вингера Алехандро Гарначо у "Челси".

Этот сезон Гарначо проводит за "Виллу" на правах аренды из "Челси", причем бирмингемский клуб будет обязан выкупить Алехандро, если тот сыграет определенное количество матчей.



Пока что 22-летний аргентинец сыграл только 31 минуту за "Виллу", не сумев заслужить доверие главного тренера Унаи Эмери.



Как сообщает Football Insider, Гарначо нужно значительно прибавить и сделать это в самое ближайшее время, иначе "Вилла" предпочтет не выпускать Алехандро на поле, чтобы перед клубом не возникло обязательство насчет постоянного трансфера.



Таким образом, Гарначо рискует повторить судьбу Харви Эллиотта, который был арендован "Виллой" у "Ливерпуля" в прошлом сезоне, но быстро угодил в опалу к Эмери и перестал играть.