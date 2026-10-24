8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 24 октября, четырьмя поединками продолжится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
АСТОН ВИЛЛА — МАНЧЕСТЕР СИТИ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Астон Вилла" не выиграла ни одного из трех домашних матчей в этой кампании Премьер-Лиги (1 ничья, 2 поражения). "Манчестер Сити" может стать только восьмой в истории командой, которая начала сезон в высшем английском дивизионе с восьми побед подряд. "Вилланы" выиграли четыре из шести последних встреч с "горожанами" в Премьер-Лиге — столько же, сколько из 35 предыдущих (5 ничьих, 26 поражений).
Под небольшим вопросом находится полузащитник "Виллы" Йоан Манзамби, но Маттео Руджери, Аарон Ван-Биссака и Амаду Онана точно не сыграют.
Нападающий "Сити" Антуан Семеньо пропустит около двух месяцев с травмой колена. Отдохнувший против АЕКа посреди недели Эрлинг Холанд готов вернуться в стартовый состав. Также должны залечить свои небольшие болячки Нико О'Райли, Матеуш Нунеш и Матео Ковачич.
АРСЕНАЛ — ЭВЕРТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз
Никакая другая команда не пропустила голов в этом сезоне Премьер-Лиги меньше, чем "Арсенал" (5). "Эвертон" не знает побед на выезде в чемпионате уже восемь поединков кряду, включая три ничьи в этом сезоне. "Канониры" не проиграли ни одной из семи последних встреч с "ирисками" в Премьер-Лиге (5 побед, 2 ничьи).
Вингер "Арсенала" Букайо Сака пропустит до двух месяцев с мышечной травмой. Вильям Салиба и Христос Цолис также отсутствуют, но Пьеро Инкапье в порядке.
"Эвертон" не имеет кадровых проблем. Даже Кристиан Нергор залечил свой пах и уже дебютировал за клуб, сыграв против "Челси" в прошлый уикенд.
КОВЕНТРИ — ФУЛХЭМ 17:00
"Ковентри" выиграл два из трех своих последних матчей в Премьер-Лиге. "Фулхэм" в прошлый уикенд одержал свою первую победу в этом сезоне английского первенства, одолев "Халл" (1:0). Прежде "небесно-голубые" лишь однажды пересекались с "дачниками" в высшем дивизионе, не сумев победить ни дома, ни на выезде в кампании 1967/68 (1 ничья, 1 поражение).
"Ковентри" по-прежнему вынужден обходиться без Ореля Аменда, Джоша Экклса, Люка Вулфендена и Хаджи Райта.
Вингер "Фулхэма" Райан Сессеньон приступает к трехматчевой дисквалификации. Хуго Ларссон под вопросом из-за проблем с пахом.
ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ 19:30
"Челси" в отличной форме вернулся после международного перерыва, набрав шесть очков и забив семь голов в двух матчах. В минувший понедельник, одолев "Ковентри" со счетом 3:1, "Тоттенхэм" одержал свою первую победу в Премьер-Лиге за почти пять последних месяцев. "Шпоры" выиграли лишь один из 36 последних матчей чемпионата на поле "синих" (11 ничьих, 24 поражения) — 1:3 в сезоне 2017/18 при Маурисио Почеттино.
Голкипер "Челси" Эмилиано Мартинес пропустит несколько недель с переломом челюсти, поэтому его заменит Майк Пендерс. Мало Гюсто под вопросом, Рис Джеймс, Пеп Чаваррия, Джейми Гиттенс и Эммануэль Эмега команде точно не помогут.
В лазарете "Тоттенхэма" остаются Михаил Мудрик, Хави Симонс, Вильсон Одобер, Лукас Бергвалл и Савиньо. Родриго Бентанкур все еще дисквалифицирован. Педро Порро должен быть в порядке.
24.10.2026 06:00
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Последние комментарии:
23.10.2026 22:18 #
billy-milligan
Как же фаны арса хотят залутать бесплатно апл, от этой новости не по себе им естественно, придётся опять вторыми в этом сезоне быть? Очевидно, что апл могут разыграть только две команды в этом году..
Источник: https://fapl.ru/posts/125220/?c=1
Сити и кто еще? Чорли что ли?
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ДИЛДОКСИ — ТТЕТУХЭМ 19:30
2 любимые команды писькорского ака cesc-fabregas4
Есть ещё команды которые cesc-fabregas4 просто обожает,
обычно он получает их, когда приходит ночь,
на ушко,
от Нишанбаева
Любимые команды cesc-fabregas4:
- сидеть
- лежать
- принеси палочку
- держи косточку (тут cesc-fabregas4 крайне деликатен с этой... косточкой. Да и констей Менее 35 см. он никогда не видел)
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Удачи ирискам в борьбе с заднеприводным злом.
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