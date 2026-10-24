8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 24 октября, четырьмя поединками продолжится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — МАНЧЕСТЕР СИТИ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Астон Вилла" не выиграла ни одного из трех домашних матчей в этой кампании Премьер-Лиги (1 ничья, 2 поражения). "Манчестер Сити" может стать только восьмой в истории командой, которая начала сезон в высшем английском дивизионе с восьми побед подряд. "Вилланы" выиграли четыре из шести последних встреч с "горожанами" в Премьер-Лиге — столько же, сколько из 35 предыдущих (5 ничьих, 26 поражений).



Под небольшим вопросом находится полузащитник "Виллы" Йоан Манзамби, но Маттео Руджери, Аарон Ван-Биссака и Амаду Онана точно не сыграют.



Нападающий "Сити" Антуан Семеньо пропустит около двух месяцев с травмой колена. Отдохнувший против АЕКа посреди недели Эрлинг Холанд готов вернуться в стартовый состав. Также должны залечить свои небольшие болячки Нико О'Райли, Матеуш Нунеш и Матео Ковачич.



АРСЕНАЛ — ЭВЕРТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Никакая другая команда не пропустила голов в этом сезоне Премьер-Лиги меньше, чем "Арсенал" (5). "Эвертон" не знает побед на выезде в чемпионате уже восемь поединков кряду, включая три ничьи в этом сезоне. "Канониры" не проиграли ни одной из семи последних встреч с "ирисками" в Премьер-Лиге (5 побед, 2 ничьи).



Вингер "Арсенала" Букайо Сака пропустит до двух месяцев с мышечной травмой. Вильям Салиба и Христос Цолис также отсутствуют, но Пьеро Инкапье в порядке.



"Эвертон" не имеет кадровых проблем. Даже Кристиан Нергор залечил свой пах и уже дебютировал за клуб, сыграв против "Челси" в прошлый уикенд.



КОВЕНТРИ — ФУЛХЭМ 17:00



"Ковентри" выиграл два из трех своих последних матчей в Премьер-Лиге. "Фулхэм" в прошлый уикенд одержал свою первую победу в этом сезоне английского первенства, одолев "Халл" (1:0). Прежде "небесно-голубые" лишь однажды пересекались с "дачниками" в высшем дивизионе, не сумев победить ни дома, ни на выезде в кампании 1967/68 (1 ничья, 1 поражение).



"Ковентри" по-прежнему вынужден обходиться без Ореля Аменда, Джоша Экклса, Люка Вулфендена и Хаджи Райта.



Вингер "Фулхэма" Райан Сессеньон приступает к трехматчевой дисквалификации. Хуго Ларссон под вопросом из-за проблем с пахом.



ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ 19:30



"Челси" в отличной форме вернулся после международного перерыва, набрав шесть очков и забив семь голов в двух матчах. В минувший понедельник, одолев "Ковентри" со счетом 3:1, "Тоттенхэм" одержал свою первую победу в Премьер-Лиге за почти пять последних месяцев. "Шпоры" выиграли лишь один из 36 последних матчей чемпионата на поле "синих" (11 ничьих, 24 поражения) — 1:3 в сезоне 2017/18 при Маурисио Почеттино.



Голкипер "Челси" Эмилиано Мартинес пропустит несколько недель с переломом челюсти, поэтому его заменит Майк Пендерс. Мало Гюсто под вопросом, Рис Джеймс, Пеп Чаваррия, Джейми Гиттенс и Эммануэль Эмега команде точно не помогут.



В лазарете "Тоттенхэма" остаются Михаил Мудрик, Хави Симонс, Вильсон Одобер, Лукас Бергвалл и Савиньо. Родриго Бентанкур все еще дисквалифицирован. Педро Порро должен быть в порядке.