Кэррик обдумывает лишение Фернандеша капитанской повязки

Наставник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик отказался подтвердить, что полузащитник Бруну Фернандеш сохранит за собой капитанскую повязку.

Напомним, Фернандеш публично раскритиковал тактику Кэррика после поражения 4:1 от "Комо" в Лиге Чемпионов в минувшую среду. На это Майкл ответил, что тактика не имеет значения, если игрок не бежит.



По информации The Telegraph, теперь Кэррик обдумывает, стоит ли ему наказать Фернандеша лишением капитанской повязки. Неделей ранее защитник Лисандро Мартинес схлопотал денежный штраф за критику руководства "Юнайтед".



На своей пресс-конференции в пятницу Кэррику задали соответствующий вопрос, и Майкл дал понять, что возможно всякое.



"Я лишь говорю, что всегда поступаю так, как лучше всего для клуба, какой бы ни была ситуация".



"Самая важная вещь для меня — это команда. Первым делом идет команда, ситуация в команде. Дело в клубе. Я всегда буду поступать так, как лучше всего для клуба".



"Разговаривал я с ним или нет, я не думаю, что это правильное время, чтобы чересчур вдаваться в детали", — заявил Кэррик.