Алонсо планирует выиграть Премьер-Лигу и вернуться в Лигу Чемпионов с "Челси"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо заявил, что у него есть амбиции по завоеванию титула Премьер-Лиги и возвращению в Лигу Чемпионов.

Алонсо возглавил "Челси" после того, как прошлый сезон "синие" завершили только на 10-м месте в Премьер-Лиги.



Однако Алонсо понимает, что он пришел в клуб с богатой историей побед, и Хаби хочет помочь "Челси" вернуться на прежний уровень.



"Да, это есть в моих среднесрочных и долгосрочных планах. Все мы знаем, что это требует времени и множества правильных решений. Мы не все решения будем принимать правильно, но для меня столь же важно участвовать в ключевых решениях, как и в остальном".



"Таковы амбиции клуба. Этот клуб не так давно выигрывал Лиги Чемпионов и Премьер-Лиги, и мы хотим вернуться туда, но мы не настолько глупы, чтобы думать, что это должно случиться прямо сейчас. Время покажет, когда это может случиться", — сообщил Алонсо Sky Sports.