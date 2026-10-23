Алонсо планирует выиграть Премьер-Лигу и вернуться в Лигу Чемпионов с "Челси"

Хаби Алонсо Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо заявил, что у него есть амбиции по завоеванию титула Премьер-Лиги и возвращению в Лигу Чемпионов.

Алонсо возглавил "Челси" после того, как прошлый сезон "синие" завершили только на 10-м месте в Премьер-Лиги.

Однако Алонсо понимает, что он пришел в клуб с богатой историей побед, и Хаби хочет помочь "Челси" вернуться на прежний уровень.

"Да, это есть в моих среднесрочных и долгосрочных планах. Все мы знаем, что это требует времени и множества правильных решений. Мы не все решения будем принимать правильно, но для меня столь же важно участвовать в ключевых решениях, как и в остальном".

"Таковы амбиции клуба. Этот клуб не так давно выигрывал Лиги Чемпионов и Премьер-Лиги, и мы хотим вернуться туда, но мы не настолько глупы, чтобы думать, что это должно случиться прямо сейчас. Время покажет, когда это может случиться", — сообщил Алонсо Sky Sports.





Метки Алонсо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2026 23:00

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  1. darvil 23.10.2026 23:29 # darvil
    в целом из конкурентов только Сити Марезки, все команды которого в декабре начинают жестко буксовать. Так что шансы на титул есть, с такой нереальной атакой.

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  2. hunter022 23.10.2026 23:19 # hunter022
    В фантези менеджере разве что,в реальности итоговое место пенсов в ЛК.

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