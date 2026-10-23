Цолис может вернуться к матчу против "Ливерпуля"

Вингер "Арсенала" Христос Цолис близок к возвращению в строй после травмы задней поверхности бедра.

24-летний Цолис уверенно начал свою карьеру в "Арсенале", отметившись пятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Однако поездка в сборную Греции во время последнего международного перерыва обернулась для Цолиса травмой, из-за которой Христос отсутствует до сих пор.



Цолис точно пропустит домашний матч Премьер-Лиги против "Эвертона" в субботу, как и выезд к "Флитвуду" в Кубке Лиги в следующий вторник.



Вместе с тем существуют реальные шансы, что Цолис вернется в заявку "Арсенала" на выездной матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в следующий уикенд, сообщает Football.London.



Возвращение Цолиса в строй стало бы отличной новостью для команды Микеля Артеты, учитывая травму Букайо Сака и неважную формую Эберечи Эзе.