Алонсо сравнил Пендерса с Куртуа

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо признался, что его голкипер Майк Пендерс напоминает ему бывшего стража ворот "синих" Тибо Куртуа.

Ближайшие недели ворота "Челси" сможет защищать 21-летний Пендерс, потому что первый номер "синих" Эмилиано Мартинес выбыл с переломом челюсти.



В прошлом сезоне Алонсо довелось тренировать Куртуа в "Реале", поэтому для Хаби сходство двух бельгийцев налицо.



"У них много схожих черт. Это не только национальность, но также телосложение, они оба левоногие, оба доминируют".



"Я разговаривал с Тибо во время Чемпионата Мира насчет Майка, и он сказал, что тоже видит сходство".



"Мы должны помочь ему и поддержать его, но это голкипер на настоящее и будущее", — цитирует Алонсо Sky Sports.