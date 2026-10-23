В "Арсенале" опасаются, что Сака пропустит два месяца

Букайо Сака "Арсенал" опасается, что вингер Букайо Сака пропустит до двух месяцев с травмой четырехглавой мышцы бедра.

Сака был заменен уже на 10-й минуте матча "Арсенала" в Лиге Чемпионов против "Баварии" в минувшую среду (2:2), получив травму в безобидной ситуации.

Как и сказал главный тренер "Арсенала" Микель Артета на своей пресс-конференции в пятницу, Сака пока не поставлен окончательный диагноз.

Однако первичное обследование, пройденное Сака после возвращения из Мюнхена, говорит о том, что 25-летний игрок проведет в лазарете минимум шесть недель — или даже больше, сообщает BBC.

Восстановление Сака может затянуться на срок до двух месяцев, что стало бы ударом не только по "Арсеналу", но и по сборной Англии, которая в следующем месяце сыграет матчи Лиги Наций против Хорватии и Испании.





Метки Арсенал, Сака, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2026 20:00

Количество просмотров Просмотров: 252


Поиск: