В "Арсенале" опасаются, что Сака пропустит два месяца
"Арсенал" опасается, что вингер Букайо Сака пропустит до двух месяцев с травмой четырехглавой мышцы бедра.
Сака был заменен уже на 10-й минуте матча "Арсенала" в Лиге Чемпионов против "Баварии" в минувшую среду (2:2), получив травму в безобидной ситуации.
Как и сказал главный тренер "Арсенала" Микель Артета на своей пресс-конференции в пятницу, Сака пока не поставлен окончательный диагноз.
Однако первичное обследование, пройденное Сака после возвращения из Мюнхена, говорит о том, что 25-летний игрок проведет в лазарете минимум шесть недель — или даже больше, сообщает BBC.
Восстановление Сака может затянуться на срок до двух месяцев, что стало бы ударом не только по "Арсеналу", но и по сборной Англии, которая в следующем месяце сыграет матчи Лиги Наций против Хорватии и Испании.
23.10.2026 20:00
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