В "Арсенале" опасаются, что Сака пропустит два месяца

"Арсенал" опасается, что вингер Букайо Сака пропустит до двух месяцев с травмой четырехглавой мышцы бедра.

Сака был заменен уже на 10-й минуте матча "Арсенала" в Лиге Чемпионов против "Баварии" в минувшую среду (2:2), получив травму в безобидной ситуации.



Как и сказал главный тренер "Арсенала" Микель Артета на своей пресс-конференции в пятницу, Сака пока не поставлен окончательный диагноз.



Однако первичное обследование, пройденное Сака после возвращения из Мюнхена, говорит о том, что 25-летний игрок проведет в лазарете минимум шесть недель — или даже больше, сообщает BBC.



Восстановление Сака может затянуться на срок до двух месяцев, что стало бы ударом не только по "Арсеналу", но и по сборной Англии, которая в следующем месяце сыграет матчи Лиги Наций против Хорватии и Испании.