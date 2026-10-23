Алонсо надеется на скорое возвращение Эмилиано Мартинеса в строй

Наставник "Челси" Хаби Алонсо выразил надежду на скорое возвращение голкипера Эмилиано Мартинеса в строй.

В матче прошлого уикенда против "Эвертона" Мартинес получил перелом челюсти. Эмилиано покинул поле "Хилл Дикинсон" на носилках и сразу отправился в госпиталь, где перенес операцию.



По словам Алонсо, Мартинес стремительно идет на поправку, что позволяет делать оптимистичные прогнозы, но отсутствие Эмилиано все равно продлится несколько недель.



"Ему уже лучше. Он перенес операцию, и его самочувствие улучшается с каждым днем, но нам все еще нужно подождать".



"Это займет несколько недель. Надеюсь их будет меньше, нежели больше, но нам нужно подождать. Хорошая вещь в том, что он чувствует себя лучше, но нам нужно слышать мнение доктора и хирургов".



"Учитывая то, насколько серьезно это было, его дела идут хорошо", — цитирует Алонсо Sky Sports.