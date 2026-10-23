Кэррик "на 100 процентов" уверен, что выведет "Юнайтед" из кризиса

Майкл Кэррик "на 100 процентов" уверен, что он по-прежнему является правильным человеком для "Манчестер Юнайтед".

В данный момент "Юнайтед" находится в кризисе, не зная побед уже семь матчей кряду во всех соревнованиях. Насчет скорой смены главного тренера не утихают слухи, однако Кэррик абсолютно уверен, что сможет помочь "красным дьяволам" выправить ситуацию.



"Да, на 100 процентов".



"Мы поговорили. Разговоры всегда ведутся".



"Довольно очевидно, что все мы чувствуем. Занимая это пост, на мне лежит ответственность руководить. Я несу ответственность за то, что происходит на поле".



"Я буду держать этот зонт, чтобы я сам промок, а все остальные могли остаться сухими. Я нахожусь в привилегированном положении".



"Разговоры ведутся, чтобы игроки в хорошем настроении и с хорошей подготовкой подошли к матчу в воскресенье и показали хорошую игру", — цитирует Кэррика Evening Standard.