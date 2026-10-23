Артета сообщил о "нехороших признаках" в травме Сака

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его вингер нуждается в дополнительном обследовании после травмы бедра, однако первичные тесты вызывают беспокойство.

Эту травму Сака получил в самом начале матча Лиги Чемпионов против "Баварии" минувшую среду (2:2). И хотя Букайо не поставлен окончательный диагноз, Артета не ждет ничего хорошего.



"Днем у него будет еще одно МРТ-обследование, потому что в той области скопилось довольно много жидкости, и было сложно понять степень повреждения".



"Завтра мы, наверное, будет знать больше. На нужно больше снимков и мнений специалистов".



"Разумеется, когда игрок вынужден покинуть поле, не может ходить без какой-либо боли и ограничен в движениях, то это нехорошие признаки".



"Поэтому давайте запасемся терпением, чтобы мы могли произвести точную оценку, и тогда вы узнаете", — цитирует Артету Sky Sports.