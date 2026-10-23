Хюрцелер дистанцировался от слухов насчет "Юнайтед"

Наставник "Брайтона" Фабиан Хюрцелер дистанцировался от слухов, связывающих его с переходом в "Манчестер Юнайтед".

На прошлой неделе появилась информация, что "Юнайтед" рассматривает Хюрцелера в качестве своего приоритетного варианта на замену Майклу Кэррику.



Однако Хюрцелер даже не хочет на это отвлекаться. Фабиан слишком сосредоточен на "Брайтоне", который в этом сезоне выступает на четырех фронтах.



"Я по-настоящему сосредоточен на своей работе здесь. Ум мен нет времени думать об этих слухах, потому что мы играем каждые три дня".



"Помимо этого, я испытываю большое уважение к Майклу Кэррику за то, что он сделал с "Манчестер Юнайтед" в концовке прошлого сезона".



"Он отличный человек, у него замечательный характер. Каждый раз, когда мы встречаемся, у нас действительно хорошие отношения, поэтому я реально его уважаю, и мне нечего сказать насчет этого", — цитирует Хюрцелера Sky Sports.