Конте не близок к договоренности с каким-либо клубом

Бывший главный тренер "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте объявил, что он не близок к договоренности с каким-либо клубом.

Вот уже несколько недель итальянские медиа настойчиво сватают своего соотечественника в "Манчестер Юнайтед", делясь подробностями переговоров сторон.



Столь настойчивые спекуляции заставили Конте отреагировать. В опубликованном Антонио заявлении говорится, что он не находится в продвинутой стадии переговоров с кем-либо.



Также Конте отрицает, что он выдвигал какие-либо требования насчет полного контроля, и утверждает, что ему нужно время, чтобы подумать насчет возвращения к работе.