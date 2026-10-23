Конте не близок к договоренности с каким-либо клубом
Бывший главный тренер "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте объявил, что он не близок к договоренности с каким-либо клубом.
Вот уже несколько недель итальянские медиа настойчиво сватают своего соотечественника в "Манчестер Юнайтед", делясь подробностями переговоров сторон.
Столь настойчивые спекуляции заставили Конте отреагировать. В опубликованном Антонио заявлении говорится, что он не находится в продвинутой стадии переговоров с кем-либо.
Также Конте отрицает, что он выдвигал какие-либо требования насчет полного контроля, и утверждает, что ему нужно время, чтобы подумать насчет возвращения к работе.
23.10.2026 15:00
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