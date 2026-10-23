"Юнайтед" планирует сохранить Магуайра

Боссы "Манчестер Юнайтед" планируют сохранить защитника Харри Магуайра на следующий сезон.

Обновив минувшим летом свою полузащиту, а за год до этого — атаку, летом 2027 "Юнайтед" планирует плотно заняться перестройкой линии обороны.



Как стало известно i Paper, "Юнайтед" планирует отпустить Лисандро Мартинеса и Люка Шоу, а вот Магуайр, скорее всего, останется в клубе.



Контракт 33-летнего англичанина истекает в конце сезона, но предусматривает опцию продления на 12 месяцев, чем клуб с "Олд Траффорд" и собирается воспользоваться.