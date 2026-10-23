"Манчестер Сити" едва ли будет наказан в этом сезоне

"Манчестер Сити" готовится к тому, что спор с Премьер-Лигой насчет финансовых нарушений затянется на годы, и "горожане" едва ли будут подвергнуты каким-либо санкциям в этом сезоне.

Напомним, "Сити" уже подал апелляцию насчет решения независимой комиссии, признавшей "горожан" виновными в финансовых нарушениях в период с 2009 по 2018 год.



Даже если обвинительное заключение останется в силе, у "Сити" будет право оспорить санкции, наложенные на клуб.



Премьер-Лига хочет, чтобы эта ситуация была улажена уже в этом сезоне. К этому обязывают обновленные правила по ускоренному рассмотрению апелляций в течение 12 недель.



Однако этот срок не выглядит реалистичным. Изданию i Sport удалось переговорить с рядом экспертов, которые указали на то, что апелляция "Сити" будет рассмотрена новой независимой комиссией из трех членов.



Новой комиссии предстоит заново изучить все нюансы дела. Речь идет о многих тысячах документов, и одно только оглавление занимает 150 листов.



"Думаю, неопределенность продлится еще очень долго. Не месяцы, а годы", — поведал эксперт Киран Магуайр.



Кошмарным сценарием для боссов Премьер-Лиги стало бы вручение чемпионского кубка "Сити" в конце сезона, когда никто не знает, будут "горожане" наказаны или нет.



"Сити" готов использовать каждый юридический маршрут, чтобы доказать свою невиновность, и иск к Премьер-Лиге в Высокий суд является одним из таких вариантов.