"Арсенал" и "Ливерпуль" следят за Батраковым

"Арсенал" и "Ливерпуль" проявляют интерес к атакующему полузащитнику турецкого "Галатасарая" Алексею Батракову.

По информации TEAMtalk, представители обоих грандов Премьер-Лиги просматривали Батракова в матче Лиги Чемпионов за "Галатасарай" против "Лилля" в минувшую среду.



Скауты "Арсенала" и "Ливерпуля", наверняка, остались довольны увиденным на севере Франции, потому что 21-летний россиянин помог "Галатарасаю" одержать победу 2:4, забив второй гол своей команды.



Батраков только минувшим летом присоединился к "Галатасараю", перебравшись из московского "Локомотива" по сделке стоимостью 21 миллион фунтов.



"Галатасарай" может быть бессилен помешать уходу Батракова, потому что контракт Алексея предусматривает отступные в районе 50 млн. фунтов.



Поскольку теперь Батраков выступает за пределами России, дорога в Англию для него открыта — купить его напрямую у российского клуба кто-либо из Премьер-Лиги не смог бы ввиду санкционных ограничений.