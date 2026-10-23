"Арсенал" и "Ливерпуль" следят за Батраковым
"Арсенал" и "Ливерпуль" проявляют интерес к атакующему полузащитнику турецкого "Галатасарая" Алексею Батракову.
По информации TEAMtalk, представители обоих грандов Премьер-Лиги просматривали Батракова в матче Лиги Чемпионов за "Галатасарай" против "Лилля" в минувшую среду.
Скауты "Арсенала" и "Ливерпуля", наверняка, остались довольны увиденным на севере Франции, потому что 21-летний россиянин помог "Галатарасаю" одержать победу 2:4, забив второй гол своей команды.
Батраков только минувшим летом присоединился к "Галатасараю", перебравшись из московского "Локомотива" по сделке стоимостью 21 миллион фунтов.
"Галатасарай" может быть бессилен помешать уходу Батракова, потому что контракт Алексея предусматривает отступные в районе 50 млн. фунтов.
Поскольку теперь Батраков выступает за пределами России, дорога в Англию для него открыта — купить его напрямую у российского клуба кто-либо из Премьер-Лиги не смог бы ввиду санкционных ограничений.
23.10.2026 12:00
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Головина тоже хотели купить у Монако английские клубы,не получилось, проблемы с оплатой зарплаты.
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у тупых хахлов хотя бы один футболист есть который на таком уровне играет?
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