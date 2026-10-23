"Арсенал" и "Ливерпуль" следят за Батраковым

Алексей Батраков "Арсенал" и "Ливерпуль" проявляют интерес к атакующему полузащитнику турецкого "Галатасарая" Алексею Батракову.

По информации TEAMtalk, представители обоих грандов Премьер-Лиги просматривали Батракова в матче Лиги Чемпионов за "Галатасарай" против "Лилля" в минувшую среду.

Скауты "Арсенала" и "Ливерпуля", наверняка, остались довольны увиденным на севере Франции, потому что 21-летний россиянин помог "Галатарасаю" одержать победу 2:4, забив второй гол своей команды.

Батраков только минувшим летом присоединился к "Галатасараю", перебравшись из московского "Локомотива" по сделке стоимостью 21 миллион фунтов.

"Галатасарай" может быть бессилен помешать уходу Батракова, потому что контракт Алексея предусматривает отступные в районе 50 млн. фунтов.

Поскольку теперь Батраков выступает за пределами России, дорога в Англию для него открыта — купить его напрямую у российского клуба кто-либо из Премьер-Лиги не смог бы ввиду санкционных ограничений.





Метки Арсенал, Батраков, Галатасарай, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2026 12:00

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  1. hunter022 23.10.2026 12:57 # hunter022
    Головина тоже хотели купить у Монако английские клубы,не получилось, проблемы с оплатой зарплаты.

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  2. hammersmith 23.10.2026 12:46 # hammersmith
    у тупых хахлов хотя бы один футболист есть который на таком уровне играет?

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