"Юнайтед" не собирается звать Конте

"Манчестер Юнайтед" не планирует приглашать бывшего главного тренера "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте.

Вот уже несколько недель итальянская пресса настойчиво сватает Конте в "Юнайтед", называя Антонио фаворитом на замену нынешнему наставнику "красных дьяволов" Майклу Кэррику.



Конте находится без клуба после своего расставания с "Наполи" в конце прошлого сезона, и Антонио, если верить The Athletic, открыт к работе с "Юнайтед".



Однако сразу несколько близких к "Юнайтед" людей поведали авторитетному изданию, что они будут потрясены, если клуб предпочтет вариант с Конте.



Перед тем, как соглашаться на работу в "Юнайтед", Конте потребовал бы гарантий насчет власти. Также Антонио известен своим вспыльчивым характером и склонностью конфликтовать с руководителями клуба, где он трудится.



Более подходящими для "Юнайтед" вариантами являются Эдди Хау и Юлиан Нагельсманн. Также со стороны "дьяволов" существует интерес к Унаи Эмери и Фабиану Хюрцелеру.