Араухо открыт к постоянному трансферу в "Ливерпуль"
Защитник Рональд Араухо открыт к постоянному трансферу в "Ливерпуль" после сезона аренды.
Араухо очень хорошо освоился в "Ливерпуле", который взял его в аренду у "Барселоны" с опцией выкупа за 47 миллионов фунтов.
27-летний уругваец стал решением проблем "Ливерпуля" с позицией правого защитника, также поиграв в центре обороны.
И хотя говорить о постоянном трансфере преждевременно, Daily Mail утверждает, что уже на столь ранней стадии "Ливерпуль" и Араухо взаимно выражают готовность продлить свои отношения за пределы этого сезона.
Наличие у "Ливерпуля" опции выкупа упрощает согласование трансфера, однако "красным" нужно учесть такие факторы, как зарплата и возраст Араухо.
23.10.2026 10:00
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