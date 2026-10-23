Защитник Рональд Араухо открыт к постоянному трансферу в "Ливерпуль" после сезона аренды.

Араухо очень хорошо освоился в "Ливерпуле", который взял его в аренду у "Барселоны" с опцией выкупа за 47 миллионов фунтов.



27-летний уругваец стал решением проблем "Ливерпуля" с позицией правого защитника, также поиграв в центре обороны.



И хотя говорить о постоянном трансфере преждевременно, Daily Mail утверждает, что уже на столь ранней стадии "Ливерпуль" и Араухо взаимно выражают готовность продлить свои отношения за пределы этого сезона.



Наличие у "Ливерпуля" опции выкупа упрощает согласование трансфера, однако "красным" нужно учесть такие факторы, как зарплата и возраст Араухо.