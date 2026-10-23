"Арсенал" проявляет интерес к Алексу Баэне

"Арсенал" проявляет интерес к вингеру испанского "Атлетико" Алексу Баэне в преддверии зимнего трансферного окна.

На текущей неделе "Арсенал" потерял с травмой Букайо Сака, а также в лазарете "канониров" остается Христос Цолис.



Поэтому теперь главный тренер "Арсенала" Микель Артета весьма ограничен в выборе фланговых атакующих игроков, что может подтолкнуть "канониров" к выходу на трансферный рынок в январе.



Как сообщает Football Transfers в эксклюзивном материале, в качестве возможной цели на зимнее окно "Арсенал" определил Баэну, который сильно начал новый сезон, забив пять голов и отдав три результативные передачи за "Атлетико".



Вообще, "Арсенал" интересовался Баэной еще в 2024 году, до перехода Алекса из "Вильярреала" в "Атлетико", поэтому на "Эмирейтс" хорошо знают возможности 25-летнего игрока сборной Испании.