Руни раскритиковал "эгоистичных" игроков "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни раскритиковал игроков "красных дьяволов" за нежелание брать ответственность на себя.

С разницей в неделю Лисандро Мартинес и Бруну Фернандеш разразились скандальными заявлениями. Первый обвинил руководство "Юнайтед" в недостаточных инвестициях, второй пожаловался на тактику главного тренера Майкла Кэррика.



Руни считает, что этому примеру последуют и другие игроки "Юнайтед", и Уэйн это не одобряет.



"Мартинес — это было начало.Теперь это сделал Бруну, и вы увидите больше игроков, которые сделают это, потому что они не хотят брать ответственность".



"Можно спорить, прав Бруну или нет в своих словах, но ты должен брать ответственность на поле. Вы должны брать ответственность как группа игроков".



"Эти игроки эгоистичны. Им плевать на своих партнеров по команде, им плевать на тренера, персонал или фанатов, их заботят лишь они сами. Если они не получают правильное для себя, они ведут себя как дети, устраивают истерику и винят кого угодно, только не себя", — сообщил Руни в подкасте United Stand.