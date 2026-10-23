Бруно Гимараэс: "Райс — невероятный игрок"

Полузащитник "Арсенала" Бруно Гимараэс похвалил своего партнера по команде Деклана Райса после матча Лиги Чемпионов против немецкой "Баварии".

В минувшую среду Райс своим поздним голом избавил "Арсенал" от поражения в Мюнхене (2:2).



Райс сформировал отличную связку в центре поля с Гимараэсом, прибывшим в "Арсенал" из "Ньюкасла" минувшим летом, и Бруно очень доволен играть в паре с Декланом.



"Он так хорош, он невероятный игрок, невероятный парень. Он очень старается помогать мне с моего первого дня в клубе. Думаю, он может играть 6-го номера, как и я, а также 8-го, 10-го, везде в полузащите. Думаю, тренер все еще пытается определить наши лучшие версии".



"Сегодня я играл больше как 6-й номер, он — больше как 8-й. Я наслаждаюсь игрой с ним, а также с Мартином (Эдегором), который является игроком топ-уровня, он так хорош с мячом. Сегодня он отдал невероятный пас на Эзе. Думаю, пока что мы неплохо выступаем, мы наслаждаемся игрой друг с другом", — цитирует Гимараэса Daily Mirror.